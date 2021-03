Hallintovaliokunta päättää liikkumisrajoituksia koskevan hallituksen esityksen tulevaisuudesta todennäköisesti huomenna torstaina. Asiasta kertoo hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purra (ps) Twitterissä.

”Perustuslakivaliokunnan lausunto ei ollut yllätys. Esityksen ongelmia, niin pieniä kuin valtavia, ovat nostaneet esille lähes kaikki kuullut asiantuntijat”, hän sanoo.

Perustuslakivaliokunta tyrmäsi hallituksen esittämät yleiset liikkumisrajoitukset ja linjasi, että kiellot ja rajoitukset tulee suunnata niihin tartunnanlähteisiin, joita on todettu.

”Ongelmallisuutta korostaa tulkinnanvaraisuus siitä, mikä on kiellettyä ja sallittua”, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne (sd) sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa hallintovaliokunnan arvioitavissa on nyt, tekeekö se muutokset esitykseen eduskunnassa vai tarvitaanko täydentävä tai kokonaan uusi hallituksen esitys.

Riikka Purra arvioi Helsingin Sanomille, että hallituksella on uuden esityksen paikka.

”Kun koko perusratkaisu on menossa uusiksi, niin epäilen, että se on uuden hallituksen esityksen paikka. Eihän tässä paljon vaihtoehtoja ole. Perustuslakivaliokuntahan totesi, että perusratkaisu hallituksen esityksessä on ongelmallinen.”