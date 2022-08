Pääministeripuolue SDP haluaa palauttaa Suomen koulutuksen kärkimaaksi, linjaa puheenjohtaja Sanna Marin.

Puolueen kesäkokouksessa puhunut Marin linjasi, millaisia pidemmän aikavälin uudistuksia SDP:n tulee tavoitella ensi kevään eduskuntavaaleja kohti mentäessä.

SDP tavoittelee esiopetuksen laajentamista kaksivuotiseksi. Esiopetus on maksutonta, joten se pienentäisi myös perheiden varhaiskasvatusmaksuja, Marin huomauttaa. Nyt käynnissä olevat kokeilut kaksivuotisesta esiopetuksesta ovat Marinin mukaan olleet lupaavia. Kaksivuotisella esiopetuksella voidaan lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, kun jo viisivuotias lapsi pääsisi varhaiskasvatukseen ja koulupolulle.

”Kaksivuotisella esiopetuksella voimme vahvistaa lasten oppimismahdollisuuksia ja luoda yhdenvertaiset edellytykset onnistuneelle koulupolulle. Me tiedämme, että laadukkaalla varhaiskasvatuksella on yhteys tulevaan oppimiseen ja koulumenestykseen. Kaksivuotisella esiopetuksella on mahdollista tasata lasten välisiä taitoeroja aiempaa varhaisemmassa vaiheessa, kuitenkin huomioiden sen, että lapsen tärkein työ on leikkiminen”, Marin sanoi kesäkokouksessa.

"On ikävä tosiasia, että peruskoulumme ei ole enää maailman ykkönen. Oppimiserot ovat kasvaneet alueellisesti. Erityisen huolissani olen siitä, että poikien pärjääminen kouluissamme on heikentynyt merkittävästi. Koulujemme tulisi tasata lasten ja nuorten taustoista johtuvia eroja eikä sukupuolella pitäisi olla merkitystä koulumenestyksessä.”

”On aika palauttaa Suomi koulutuksen kärkimaaksi”

Marin kertasi kuluneella hallituskaudella tehtyjä uudistuksia, kuten ryhmäkokojen pienentämisen ja oppivelvollisuuden laajentamisen. Tällä hallituskaudella aloitettua työtä tulee Marinin mukaan jatkaa lähikouluperiaatetta vahvistaen. Koulutuksen rahoitusta on lisätty kaikilla koulutusasteilla ja TKI-panostuksista sovittu parlamentaarisesti yli vaalikausien, hän listaa.

”Aloitimme jokaisen lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen ja jokaisen nuoren oikeudesta maksuttomaan toisen asteen tutkintoon. Seuraava askel on vahvistaa peruskoulua niin, että se on jälleen maailman paras ja tarjoaa hyvän elämän edellytykset jokaiselle lapselle ja nuorelle. Hyvät ystävät, on aika palauttaa Suomi koulutuksen kärkimaaksi.”

”Raportit kertovat, että kaikki peruskoulun päättävät eivät osaa riittävällä tavalla lukea ja kirjoittaa pärjätäkseen toisen asteen koulutuksessa tai työelämässä. Nämä tiedot ovat pysäyttäviä. Jokaisen lapsen ja nuoren on saatava peruskoulusta riittävä osaaminen ja taidot pärjätäkseen. Tämän tulisi olla itsestäänselvyys, mutta tällä hetkellä se ei sitä ole. Myös koronapandemia on aiheuttanut osaamis- ja hyvinvointivelkaa kouluihin. Erityisesti ne oppilaat, joiden perheillä ei ole ollut mahdollisuutta tukea koulunkäyntiä ja hyvinvointia, ovat kärsineet.”

Ehdottaa perusopetuslain kokonaisuudistusta

SDP haluaa aidosti parantaa peruskoulun rahoitusta ja lainsäädäntöä ”merkittävällä tavalla, jotta jokaisessa koulussa, jokaisessa luokassa voidaan keskittyä niihin perusasioihin, joita jokainen lapsi ja nuori tulevaisuudessa tarvitsee: lukemiseen, kirjoittamiseen ja laskemiseen”.

”Haluamme käynnistää ensi vaalikaudella perusopetuslain parlamentaarisen kokonaisuudistuksen ja päivittää opetussuunnitelmatyön jatkona oppivelvollisuuden uudistamiselle. On varmistettava, että peruskoulutuksen sisällöt vastaavat tämän päivän tarpeita ja vahvistavat perustaitojen oppimista. Ja on varmistettava, että koulujen resurssit ovat riittävät.”

”Perusasteella pitää pystyä hankkimaan sellaiset tiedot ja taidot, että nuori pärjää toisen asteen koulutuksessa. Luku- kirjoitus- ja laskutaito, mutta myös kielitaito, digitaidot, medialukutaito, demokratiataidot ja tunnetaidot ovat tänä päivänä keskeisiä kansalaistaitoja, joiden vahvistaminen on otettava peruskoulun keskiöön.”

SDP haluaa Marinin mukaan myös uudistaa oppimisen tuen kattamaan saumattomasti koko koulupolun varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen, mikä tarkoittaa muun muassa panostuksia erityisopettajien, psykologien ja koulukuraattorien työhön.

”Kolmiportaista oppimisen tuen kehittämistä on jatkettava. Oppimisen tuen osalta on selkeytettävä erityisopetuksen tasoja ja resursseja, varmistettava opetusryhmien mitoitus siten, että se huomioi erityisen tuen tarvitsijat ja yksinkertaistettava tukeen liittyvää byrokratiaa. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus saada tarvitsemaansa tukea opinnoissaan. Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen ja oikea-aikainen tuki läpi koulupolun ovat tärkeää perustaitojen oppimiseksi ja jatko-opintojen mahdollistamiseksi.”

LUE SEURAAVAKSI: