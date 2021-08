Vihreiden puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalo painottaa, että turvapaikan hakeminen on ihmisoikeus.

Humanitaarinen maahanmuutto. Vihreiden puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalo painottaa, että turvapaikan hakeminen on ihmisoikeus.

Humanitaarinen maahanmuutto. Vihreiden puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalo painottaa, että turvapaikan hakeminen on ihmisoikeus.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo puolustaa humanitaarista maahanmuuttoa. Hänen mukaansa humanitaariselle maahanmuutolle on yhteiskunnassamme paikka silloin, kun ihmiset tarvitsevat turvaa.

”Afganistanin tilanne on taas rujo esimerkki tästä. Inhimillinen hätä alueella on suuri. Turvapaikan hakeminen on ihmisoikeus.”

Oppositiopuolue perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Riikka Purra on linjannut, että puolueen tavoitteena on lopettaa humanitaarinen maahanmuutto kokonaan. Aihe herättää keskustelua myös siksi, että Afganistan tilanteen vuoksi maasta on paennut suuri määrä ihmisiä.

Ohisalo pitää perussuomalaisten turvapaikkalinjauksia ”kylmäävinä”.

”Jos jo puheen tasolla maahanmuuttajia jaetaan toivottuihin & ei-toivottuihin, on jälkimmäisten kotouttaminen aina vaikeampaa. Asenteissa on paljon korjattavaa. Työmarkkinammekin tarvitsevat tekijöitä lähtömaasta riippumatta.”

Perussuomalaisten linjausten lisäksi Ohisalo esittää kritiikkiä oppositiopuolue kokoomuksen suuntaan. Hän sanoo kesällä seuranneena huolestuneena kokoomuksen ulostuloja maahanmuuttajiin ja sosiaaliturvaan liittyen.

”On jäätävää, että kokoomuskin lähtenyt flirttailemaan tällaisilla asioilla, jotka lisäävät kahtiajakoa ja eriarvoisuutta yhteiskunnassamme”, Ohisalo tviittaa.

Tällä Ohisalo viittaa kokoomuksen eduskuntaryhmän esittämiin muutoksiin maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaan. Kokoomus esittää esimerkiksi, että pysyvän oleskeluluvan edellytyksenä tulee olla työpaikka sekä riittävä kielitaito ja tuntemus suomalaisesta yhteiskunnasta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on sanonut julkisuuteen, että kokoomus kannattaa humanitaarista maahanmuuttoa. Hänen mukaansa nollan turvapaikanhakijan linjaus on epäinhimillinen, erityisesti Afganistanin tilanteen varjossa.

LUE MYÖS: