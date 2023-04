Suomen Pankin pääjohtaja, EKP:n neuvoston jäsen Olli Rehn valittiin tällä viikolla Euroopan järjestelmäriskikomitean ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Rehn itse tiedotti asiasta kryptisellä tviitillä, jonka voi tulkita varsin monella tavalla.

”Päätin asettua ehdolle”, hän kirjoitti.

Rehniltä odotetaan ilmoitusta aikeista presidentinvaalien suhteen. Kysyntää riittää muuallakin. Rehn oli toisen mikkeliläisen keskuspankkiiriin Erkki Liikasen ohella vahva ehdokas EKP:n pääjohtajaksi jo vuonna 2019, kun Mario Draghille etsittiin seuraajaa.

Rehnin puolesta puhuu poikkeuksellisen vakuuttava kansainvälinen ura. Hän on ollut Euroopan komission varapuheenjohtaja ja vastasi aikaisemmin komission jäsenenä EU:n laajentumisesta sekä ja talous- ja raha-asioista. Rehnin vastuulla ovat olleet rahaliiton sääntöuudistus, kriisimaiden rahoitusohjelmat ja vakausmekanismien valmistelu.

EKP:n pääjohtajan nimitys on osa suurta eurooppalaista nimitysrulettia, sitä samaa, jossa valitaan esimerkiksi komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajat. Komissio ja Eurooppa-neuvosto saavat uudet johtajat ensi vuonna eurovaalien jälkeen. EKP:n istuvan pääjohtajan Christine Lagarden kausi kestää virallisesti vuoteen 2027.

”Jos Olli Rehn nousisi EKP:n johtoon, hän olisi todennäköisesti kaikkien aikojen vaikutusvaltaisin suomalainen.”

Lagarden ympärillä liikkuu kuitenkin vilkas huhumylly, joka sai uusia kierroksia tällä viikolla. Emmanuel Macron näkisi hänet mielellään Ranskan pääministerinä. Lagarden tiedetään olleen Macronin ykkösehdokas jo viime vuoden vaalien jälkeen, mutta lopulta tehtävään nousi Elisabeth Borne. Verkkolehti Politicon mukaan Macron haluaa nyt kuitenkin vaihtaa pääministeriä. Se tarkoittaa, että Lagarden nimellä spekuloidaan taas.

Olli Rehnin puolesta puhuu kokemuksen lisäksi koulutus: hän on valmistunut Oxfordin yliopistosta filosofian tohtoriksi pääaineenaan kansainvälinen talous. EKP:n johtoon on perinteisesti haluttu taloustieteilijöitä, ja Lagardea on moitittu nimenomaan siitä, että hän on ”vain” juristi ja poliitikko.

Suomalaista luonnehditaan lisäksi kompromissiksi, joka kelpaa kaikille. Hän edustaa EKP:ssa maltillista keskilinjaa, jonka taakse on mahdollista saada kaikki suuret euromaat. Merkityksetöntä ei ole sekään, että toistaiseksi yksikään EKP:n pääjohtaja ei ole tullut pohjoisen tai itäisen Euroopan maasta.

Jos Olli Rehn nousisi EKP:n johtoon, hän olisi todennäköisesti kaikkien aikojen vaikutusvaltaisin suomalainen. Euroalueella asuu 340 miljoonaa ihmistä, joiden elämää EKP:n rahapolitiikka keskeisesti koskettaa. Puhutaan siis aivan eri mittakaavasta kuin Suomen tasavallan presidentin kohdalla.

Kirjoittaja on Uuden Suomen toimittaja ja Kauppalehden kirjeenvaihtaja Udinessa.

LUE SEURAAVAKSI: