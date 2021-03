Lapin poliisi tutkii kolmea tapausta, joissa positiivisen koronatartunnan saanut henkilö on rikkonut eristysmääräystä Kittilän kunnassa.

Poliisi sai ilmoituksen kahdesta tapauksesta Kittilän kunnan terveyskeskuksesta, kolmannesta ilmoitti poliisille koronapositiiviseksi todetun henkilön työnantaja.

Ensimmäisessä tapauksessa eristykseen asetettu koronapositiivinen henkilö oli poliisin mukaan rikkonut määräystä ja mennyt työpaikalleen Kittilän Levillä. Toisessa tapauksessa koronapositiivinen oli käynyt asiakkaana myymälässä sekä matkustanut toiselle paikkakunnalle.

Testitulos paljastui väärennetyksi

Kolmas rikosilmoitus on kirjattu viime viikon maanantaina. Ilmoituksen mukaan positiivisen koronatestituloksen saanut työntekijä oli väärentänyt testituloksensa negatiiviseksi ja lähettänyt sen työnantajalleen. Henkilö oli ehtinyt käydä töissä, vaikka lääkäri oli määrännyt hänet eristykseen. Työnantaja oli huomannut todistuksen väärennetyksi ja ilmoitti siitä poliisille.

”Poliisi tutkii kyseisiä tapauksia terveydensuojelurikkomuksina ja viimeisintä tapausta lisäksi myös väärennyksenä. Esitutkinnat ovat kesken. Tapauksista johtuen Kittilässä ja Levillä sijaitsevien yritysten työntekijöitä on joutunut käymään koronatesteissä ja jäämään koronakaranteeniin. Esitutkinnassa selvitetään mahdolliset tartuntaketjut ja sairastuneet. Lisäksi poliisi selvittää yritysten ja työntekijöiden karanteenista aiheutuneet mahdolliset vahingonkorvausvaatimukset”, poliisin tiedotteessa todetaan.

Koronapandemian aikana Tunturi-Lapin alueelta eli Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Muonion kunnista on kirjattu kaikkiaan viisi rikosilmoitusta koronamääräyksen rikkomisesta. Kolmen tutkinnassa olevan tapauksen lisäksi kirjattiin kaksi ilmoitusta viime vuoden keväällä.

Viime vuoden tapauksista ensimmäisessä ei ollut syytä epäillä rikosta, jolloin tutkinta päätettiin. Toisessa tapauksessa poliisilla ei ollut tiedossa epäiltyä, joten poliisi keskeytti esitutkinnan.

”Poliisin näkökulmasta koronaan sairastuneet ovat noudattaneet lääkärin määräyksiä hyvin ja asianmukaisesti näistä muutamista yksittäistapauksista huolimatta”, tiedotteessa todetaan.

Taas ilmeni tapaus Villa Gurun ketjussa

Lapin sairaanhoitopiirissä ollaan tällä hetkellä koronaepidemian kiihtymisvaiheessa, mutta tartuntojen vähentäminen antaa viitteitä siitä, että perustaso olisi saavutettavissa lähitulevaisuudessa, jos kehitys jatkuu samansuuntaisena.

Yhteensä viime viikolla Lapissa todettiin 13 uutta koronatartuntaa, sitä edellisellä viikolla 29 ja sitä edellisellä viikolla 39 koronatartuntaa. Tartunnat ovat siis olleet laskemaan päin.

Viime viikonlopun aikana Lapissa todettiin sairaanhoitopiirien mukaan kuusi uutta koronavirustartuntaa, joista puolet todettiin lappilaisilla ja puolet Lapin ulkopuolelta tulleilla.

Kolme tapausta todettiin viikonloppuna Rovaniemellä, joista kaksi paikkakuntalaisilla ja yksi ulkopaikkakuntalaisella. Kolme tartuntaa todettiin Kittilässä, joista yksi tartunnan saanut on paikkakuntalainen ja kaksi ulkopaikkakuntalaisia.

Kaikissa muissa viikonlopun tapauksissa tartunta on saatu Lapin ulkopuolelta, mutta Kittilän tapauksista yksi liittyy luksusmökki Villa Gurun tartuntaketjuun, joka on ollut otsikoissa. Lapin Kansa kertoi viime viikolla, että Villa Gurun hiihtolomaviikon juhlista lähteneessä tartuntaketjussa on todettu reilut 20 tartuntaa eri puolilla maata.