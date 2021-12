Kun Uusi Suomi on kysynyt yli sadalta kansanedustajalta kysymyksen ”kuka hallituspuolueen edustaja ja kuka oppositiopoliitikko on viimeksi tehnyt teihin eduskuntatyössä vaikutuksen?”, nousee yhden kansaedustajan nimi esiin selvästi muita useammin.

Hän on kristillisdemokraattien kolmannen kauden kansanedustaja ja puoluetta vuodesta 2015 johtanut Sari Essayah.

Eduskunnassa aktiivisesti puheoikeuttaan käyttävä Essayah sai kollegoiltaan 17 mainintaa, joita kutsuttakoon tässä myös ääniksi. Niitä tuli erityisen paljon toisesta oppositiopuolueesta kokoomuksesta, peräti 11.

Kuvaavaa on, että yksikään kokoomuslainen ei saanut omasta ryhmästä yhtä paljon ääniä, kuin sieltä lapinlahtelaiselle parlamentaarikolle irtosi.

”Ollakseni sen verran vieraskoreakin, niin täytyy sanoa, että olen ihaillen katsonut esimerkiksi sitä ajattelua ja toimintalinjaa, joka on kristillisten puheenjohtaja Sari Essayahilla”, kokoomuslainen Ilkka Kanerva totesi omalla haastatteluvideollaan.

Essayah on saanut mainintoja kokoomuksen lisäksi keskustasta, vihreistä ja sosialidemokraateista, kun kansanedustajilta on kysytty heihin eduskuntatyössä vaikutuksen tehneistä kansanedustajista.

”Olen pitkään eduskunnassa vetänyt köyhyysryhmää, niin Sari Essayah on siinä köyhyysryhmässä ollut myös paljon mukana ja selvästi paneutunut vähäosaisten ja köyhien ihmisten auttamiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen. Siitä arvostan häntä korkealle”, vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto toteaa.

Essayahin jälkeen eniten arvostavia mainintoja on saanut sosialidemokraattien ensimmäisen kauden kansanedustaja Aki Lindén, yhteensä kahdeksan mainintaa. Niitä tuli sosialidemokraateista, keskustasta, perussuomalaisista ja rkp:sta.

Lääkäritaustainen turkulainen tunnetaan oman puolueensa ulkopuolellakin terveyspolitiikan osaajana, mikä on näkynyt ja kuulunut viimeisen kahden vuoden aikana, kun koronapandemia on riehunut Suomessa.

LUE JUTTUSARJAHAASTATTELU: Kansanedustaja Aki Lindén: 95% kansanedustajista ymmärtänyt sote-kiistakapulan väärin – Haluaa tuulettaa sdp:n maahanmuuttolinjan

Juttu jatkuu videon jälkeen.

”Aki Lindén on vakuuttanut minut monta kertaa koronan aikana sote-osaamisellaan ja kyvyllään myös kuunnella vastakkaisia mielipiteitä”, sanoo esimerkiksi keskustan kansanedustaja Mikko Kinnunen omassa haastattelussaan.

Kokoomuslaisten kohdalla yllätys

Lindénin jälkeen on tasaista. Seitsemän arvostusmainintaa saavat kokoomuslaiset kansanedustajat Saara-Sofia Sirén, Mari-Leena Talvitie ja Ilkka Kanerva.

Perussuomalaisten Riikka Purralle kertyy kuusi mainintaa, rkp:n Eva Biaudetille, perussuomalaisten Jussi Halla-aholle, keskustan Matti Vanhaselle, keskustan Eeva Kallille ja kokoomuksen Arto Satoselle kullekin viisi.

Oman puolueen edustajan on saanut mainita, vaikka arasteluakin sen suhteen on jonkin verran havaittavissa. Moni kansanedustaja on toisaalta saanut kannustusta lähinnä omiltaan.

Kokoomuslaisten Sirénin ja Talvitien kohdalla merkille pantavaa on, että arvostusta tulee muualta ja huomattava määrä etenkin hallituspuolueiden niin sanotusta vihervasemmistosta. Kummankaan äänipottia eivät kokoomuslaiset ole kartuttaneet.

”Oppositiopuolueista on helppo nostaa esiin Saara-Sofia Sirén, jonka kanssa yhdessä puheenjohdamme eduskunnan YK-ystäväryhmää ja olemme tehneet paljon yhteistyötä kansainvälisen kehityspolitiikan puitteissa ja esimerkiksi Itämeren suojelun osalta”, esimerkiksi vasemmistoliiton Mai Kivelä kehuu Siréniä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on tullut tähän mennessä mainituksi Uuden Suomen haastatteluaineistossa neljä kertaa, yhtä monta kertaa kuin vihreiden konkaripoliitikko Satu Hassi.

Muille hallituksen ministereille ääniä kertyi Marinia vähemmän, nollasta kolmeen. Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) saa kolme mainintaa, kuten myös entinen valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk).

Essayah nostaa Vestmanin ja Lohen

Arvostuslistan kärkeen yltänyt kristillisdemokraattien Sari Essayah nostaa itse esille kokoomuksen Heikki Vestmanin ja keskustan Markus Lohen.

”Nyt jos ensin nostan esille oppositiopoliitikon, kollegan, niin Heikki Vestman, joka on tuore kansanedustaja Uudeltamaalta. Hän on tehnyt vaikutuksen osaamisellaan ja laaja-alaisella kiinnostuksellaan. Hallituspuolueen kansanedustajana nostan esille Markus Lohen, joka on myös pidempiaikaisen kollega täällä talossa. Hänen kanssaan esimerkiksi talousvaliokunnassa tehtiin hyvää yhteistyötä”, Essayah totesi Uuden Suomen haastattelussa.

Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarja Uusi Suomi pyrkii haastattelemaan kaikki 200 kansanedustajaa tällä vaalikaudella. Tähän mennessä haastatteluja on tehty noin 120. Ne voi lukea täältä. Kaikilta haastateltavilta kysytään videolla seuraavat kysymykset: Mainitkaa kolme ominaisuutta tai asiaa, jotka hyödyttävät teitä kansanedustajan työssänne. Mikä on teille henkilökohtaisesti tärkein lakihanke tällä vaalikaudella? Kuka hallituspuolueen edustaja ja kuka oppositiopoliitikko on viimeksi tehnyt teihin eduskuntatyössä vaikutuksen?

Kun Essayahilta itseltään kysytään kolmea ominaisuutta tai asiaa, joista hän uskoo hyötyvänsä kansanedustajana, hän nostaa esille kokemuksensa päättäjänä, kauppatieteiden maisterin koulutuksensa ja ulospäin suuntautuneisuutensa.

Sari Essayah on 54-vuotias kolmannen kauden kansanedustaja Lapinlahdelta Savo-Karjalan vaalipiiristä. Hän toimii kunnanvaltuutettuna Lapinlahdella ja on entinen Euroopan parlamentin jäsen. Eduskunnassa Essayah on muun muassa suuren valiokunnan jäsen.

Katso alla olevalta videolta, mitä Sari Essayah vastasi Uuden Suomen kysymyksiin helmikuussa 2020.

