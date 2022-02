Venäjän viime yönä Ukrainaan alkaneessa hyökkäyksessä näyttää toteutuvan pahin kaikista esillä olleista vaihtoehdoista.

"Venäjä on hyökännyt samanaikaisesti useaan kohteeseen Ukrainassa. Näyttää siltä, että Venäjä on valinnut laajimman vaihtoehdon kaikista esillä olleista skenaarioista”, Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut apulaisprofessori Katri Pynnöniemi.

Hyökkäyksen laajuus on nyt selvää. Panssaroituja ajoneuvoja on tullut Ukrainaan rajan yli myös Valko-Venäjältä – vajaan parin sadan kilometrin päässä Kiovasta.

"Putin puhui Ukrainan demilitarisaatiosta, eikä hän tehnyt eroa Itä- ja Länsi-Ukrainan välillä. Putinin tavoitteena on ilmeisesti vallata myös Kiova ja vaihtaa maan hallitus”, Pynnöniemi sanoo.

Pynnöniemen mukaan Venäjän television näyttämä Putinin puolentoista tunnin puhe oli nauhoitettu jo kolme päivää sitten.

Putinilla pitkälle menevät tavoitteet

Hyökkäyksessä on Pynnöniemen mukaan kyse Venäjän pitkälle menevistä tavoitteista.

”Putin on valinnut laajan sodan. Se voi kuitenkin edetä niin, ettei se ole hänen suunnitelmansa mukainen. Tässä vaiheessa on varhaista arvioida, mihin kaikkeen se johtaa, mutta se on joka tapauksessa muuttanut pysyvästi Euroopan turvallisuusjärjestystä sekä Venäjän asemaa Euroopassa ja maailmassa”, Pynnöniemi sanoo.

Avoin hyökkäys naapurimaahan on YK:n peruskirjan vastaista. Venäjä on kuitenkin aikaisemminkin hyökännyt muun muassa Tšetšeniaan, Georgiaan ja Syyriaan sekä liittänyt itseensä Ukrainalle kuuluneen Krimin.

Miten nyt meneillään oleva Venäjän hyökkäys poikkeaa näistä?

”Tämä hyökkäys poikkeaa jo intensiteetiltään ja laajuudeltaan näistä aiemmista”, Pynnöniemi sanoo.

Ukraina on tämän lisäksi suuri eurooppalainen maa lähes Saksan naapurissa.

Venäjä hyökkäsi. Luhanskissa Venäjän hyökkäystä odotettiin pitkään. Se alkoi viime yönä. Kuva: epa09779263

