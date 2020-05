Ruotsin poikkeava koronastrategia on aiheuttanut ihmetystä ja saanut kritiikkiä niin Ruotsissa kuin maailmallakin, mutta valtionepidemiologi Anders Tegnell vakuuttaa yhä, että strategia tulee lopulta koitumaan Ruotsin eduksi.

Financial Times on haastatellut Tegnelliä, jota lehti kutsuu Ruotsin strategian arkkitehdiksi. Ruotsi on luottanut valtiollisten rajoitus- ja sulkutoimenpiteiden sijaan ihmisten vapaaehtoiseen sosiaaliseen etäännyttämiseen, ja on pitänyt niin peruskoulut kuin ravintolat ja kaupatkin auki koko epidemian ajan.

Avoimen strategian Ruotsissa koronakuolleisuus on huomattavasti korkeampaa kuin pohjoisissa naapurimaissa, ja torstaina Ruotsissa ylittyi 3000 koronakuoleman raja. Tanskassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on torstaihin mennessä kuollut 514, Norjassa 217 ja Suomessa 255 ihmistä.

Tegnell ei tämänhetkisistä luvuista horju. Hänen mukaansa Ruotsin strategia ja taudin laaja levinneisyys tarkoittaa sitä, että koronaepidemian toinen aalto jää maassa pieneksi. Hän arvioi, että 40 prosentille Tukholman asukkaista on kehittynyt immuniteetti covid-19-tautia vastaan toukokuun loppuun mennessä. Koronaviruksen kohdalla on tosin varoitettu siitä, että uuden taudin kohdalla ei ole taetta immuniteetin syntymisestä tai kestosta.

Tegnell ottaa FT:n haastattelussa itse esimerkiksi Suomen, jota hän varoittaa mahdollisesti raskaasta toisesta aallosta.

”Syksyllä tulee uusi aalto. Ruotsissa on silloin korkea immuniteetti, ja tapausten määrä pysynee melko matalana”, Tegnell sanoo FT:lle.

”Mutta Suomessa immuniteetin kattavuus tulee olemaan matala. Joudutaanko Suomi sulkemaan uudelleen täysin?”

Tegnell myöntää haastattelussa, että varsinaista ”laumasuojaa” tuskin saavutetaan edes Ruotsissa, sillä epävarmuudet covid-19-taudin levinneisyydestä ja sen luomasta immuniteetista ovat niin suuria. Ruotsi on kuitenkin ”etulyöntiasemansa” suojin paremmin turvassa uusilta aalloilta kuin muut, hän uskoo. Esimerkiksi Tukholmassa noin neljännes väestöstä on ruotsalaisarvioiden mukaan saanut tartunnan, kun taas Norjan Oslossa testit kertovat, että tartunta olisi ollut vain kahdella prosentilla asukkaista.

Tegnell sanoo, että kestää noin kaksi vuotta, ennen kuin eri maiden strategioiden onnistumisesta vvoidaan suorittaa uskottavaa vertailua.