Italian koronatilanteessa nähtiin päättyvällä viikolla vakava käänne pahempaan. Tilanne on vakavin Veneton maakunnassa, jossa on raportoitu 90 uutta koronatartuntaa. Tärkeä R0-luku on Veneton lisäksi nousussa Emilia-Romagnan maakunnassa.

Veneton maakunnan kuvernööri Luca Zaia kertoo päättävänsä mahdollisista uusista koronarajoituksista maanantaina.

”Nyt on tapahtumassa se, mistä olen teitä varoittanut. Olemme uudelleen siirtyneet alhaiselta riskitasolta kohonneelle riskitasolle. Veneton R0-luku on tänään 1,63, kun se oli aikaisemmin 0,43”, Zaia sanoi tiedotustilaisuudessaan perjantaina.

R0 kuvaa koronaviruksen tartuttavuutta. Kun R0-luku on alle yhden, tartunnan saanut tartuttaa tilastollisesti vähemmän kuin yhden henkilön. Kun luku nousee yli yhden, tilannetta pidetään paljon vakavampana ja epidemia yltyy.

Veneton tartuntarypäs sai alkunsa Serbiasta Vicenzan kaupunkiin palanneesta Laserjet-yhtiön johtajasta. Hänet testattiin koronapositiiviseksi, mutta mies kieltäytyi sairaalahoidosta ja karanteenista. Sen sijaan hän osallistui muun muassa hautajaisiin ja syntymäpäiväjuhliin.

Luca Zaia kertoo yrittävänsä saada läpi asetuksen pakkohoidosta tällaisissa tapauksissa jo ensi viikon aikana.

”Minun käteni aluejohtajana ovat sidotut, mutta jos se olisi minusta kiinni, tällaiset henkilöt laitettaisiin vankilaan. ”

Zaia varoittaa samalla, että uudet tartuntaryppäät Venetossa ja Emilia-Romagnassa voivat tarkoittaa sitä, että koronan toinen aalto on jo totta Italiassa.

”Jos jatkamme näin, älkää kysykö, tuleeko toinen aalto lokakuussa, sillä se on täällä jo nyt.”

Emilia-Romagnassa havaittiin alkuviikolla tartuntarypäs kuriiripalvelu BRT:n toimipisteessä Bolognassa. Sairastuneita on tuoreiden tietojen mukaan yli 60.

Luca Zaia vaatii maskipakon palauttamista myös ulkona ollessa koko Italiaan. Tällä hetkellä kasvomaski on Italiassa pakollinen sisätiloissa, vain Lombardia vaatii maskin käyttöä myös ulkona.

Torinolaisen Amedeo di Savoia -sairaalan virologi Giovanni Di Perri sanoo Zaian olevan oikeassa.

”Virus iskee tällä hetkellä aikaisempaa pienempään määrään uhreja, mutta se ei tarkoita sitä, että voimme luopua varotoimista. Se olisi äärimmäisen varomatonta. Pian olemme taas hätätilassa”, hän kommentoi La Stampan haastattelussa.

Koronaepidemia sai Italiassa helmikuussa alkunsa juuri Zaian johtamassa Venetossa sekä naapurimaakunnassa Lombardiassa, joka edelleen on Italian pahin korona-alue. Zaia onnistui tiukoilla rajoituksilla ja laajalla testaamisella saamaan viruksen hallintaan varsin nopeasti.

Italian johtaviin virologeihin lukeutuva Padovan yliopiston mikrobiologian osaston johtaja Andrea Crisanti katsoo Veneton onnistuneen siksi, että alueella toimittiin maailman terveysjärjestön WHO:n ohjeiden vastaisesti.

”Koronapotilaiden kuolleisuus Venetossa on hyvin alhainen koko muuhun Italiaan verrattuna. Se kertoo siitä, että olemme onnistuneet toimissamme”, Crisanti sanoi jo huhtikuussa.

Crisantin mukaan Veneto toimi oikein erityisesti siinä, että se teki koronatestit lähes kaikille maakunnan asukkaille. Tässä testit määrännyt Luca Zaia toimi täsmälleen päinvastoin kuin WHO ohjeisti tuolloin. WHO ohjeisti testaamaan vain ne ihmiset, joilla on oireita. Venetossa on testattu myös oireettomat.