Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta korostaa, että tulevassa koronaelvytyksessä on samalla ratkottava hyvinvointivaltion rakenteellisia ongelmia ja tuettava niin sanottua vihreää siirtymää.

Tämä käy ilmi lausunnoista, jota tulevaisuusvaliokunta on antanut valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024 sekä EU:n vihreän kehityksen ohjelmasta eli Green dealista.

”Äärimmäisen haastavasta kokonaistilanteesta johtuen tulevaisuusvaliokunta keskittyy lausunnossaan erityisesti vihreän siirtymän toimeenpanon ja covid-19-pandemian seurauksista elpymisen rajapintaan. Siihen, miten nämä kaksi suurta haastetta voidaan yhdistää niin, että samalla ratkaistaan myös kolmas haaste eli mahdollinen globaali lama ja velkakriisi”, valiokunta toteaa tiedotteessaan.

Valiokunta korostaa lisäksi, että pandemiasta huolimatta on pidettävä mielessä myös yhteiskuntamme muut haasteet. Valiokunta muistuttaa, että jo ennen koronapandemiaa oli tiedossa muun muassa huoltosuhteen kehitykseen, työvoiman riittävyyteen ja osaamiseen, veropohjaan, kansanterveyteen, alueelliseen eriarvoistumiseen ja moneen muuhunkin suomalaisen yhteiskunnan peruspilariin liittyviä haasteita.

”Nämä haasteet eivät ole hävinneet minnekään covid-19-pandemian myötä. Päinvastoin pandemia voi entisestään korostaa näitäkin haasteita, esimerkiksi heikentämällä hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa.”

Valiokunta painottaa tiedotteessaan että ”vihreä siirtymä on covid-19-pandemiasta huolimatta edelleen ihmiskunnan tärkein haaste ja samalla ihmiskunnan kaikkien aikojen suurin investointi”.

Tulevaisuusvaliokunta Valiokunnan puheenjohtaja Joakim Strand (r) Varapuheenjohtaja Pirkka-Pekka Petelius (vihr) Pekka Aittakumpu (kesk) Marko Asell (sd) Harry Harkimo (liik) Hannakaisa Heikkinen (kesk) Mari Holopainen (vihr) Katja Hänninen (vas) Ville Kaunisto (kok) Pasi Kivisaari (kesk) Ari Koponen (ps) Antti Lindtman (sd) Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) Kristiina Salonen (sd) Sari Tanus (kd) Sinuhe Wallinheimo (kok) Jussi Wihonen (ps)

”Ympäristön tilan heikentyminen on ajuri monille muillekin ongelmille. Kestämätön kehitys uhkaa koko maapallon elinkelpoisuutta ja on siksi suurempi uhka terveydelle ja taloudelle kuin koronavirus konsanaan. Tulevaisuusvaliokunta toteaa, että kaikki se, mitä covid-19-pandemiasta elpymisen suhteen tehdään, on tehtävä niin, että samalla ratkaistaan myös muita yhteiskunnallisia ongelmia.”

Suomi on tulevaisuusvaliokunnan mielestä yksi niistä maista, joille vihreä siirtymä lupaa hyvää ja avaa suuret markkinat sellaiselle, jossa Suomi on jo valmiiksi kilpailukykyinen. Tulevaisuusvaliokunta toteaa, että vihreän kehityksen ohjelman pitää olla poikkileikkaavana teemana kaikessa, mitä EU tekee.

”Tulevaisuudessa ei voi olla enää ohjelmaa, strategiaa tai muuta tavoitetta tai toimenpidettä, joka samalla ei toteuttaisi myös vihreää siirtymää. Niiltä osin kun vihreässä siirtymässä on kyse teknologiasta, vihreä siirtymä onkin Suomelle suuri mahdollisuus. Suomi on edelleen maailman mittakaavassa huippuosaaja teknologiateollisuudessa ja siihen liittyvässä suunnittelussa ja prosessiosaamisessa.”

Tulevaisuusvaliokunnan mielestä Suomen innovaatiopolitiikan pitäisi tukea entistä määrätietoisemmin innovatiivisia kasvuyrityksiä sekä lisätä Suomen houkuttelevuutta digitaalisen liiketoimintaosaamisen, ympäristöteknologian ja laajemminkin ympäristöliiketoiminnan tutkimus- ja kehitysinvestointien kohdemaana.