Lakot. Moni koulu on kiinni tällä viikolla lakkojen takia.

Kunta-alan työriitaan hakee ratkaisua sovittelulautakunta. Lautakunnan puheenjohtaja Elina Pylkkänen kertoo Twitterissä, että sovittelulautakunta antaa sovintoehdotuksen kunta-alan työriidassa ensi tiistaina.

Kunta-alan työriita on kärjistynyt perusteellisesti. Parhaillaan 10 kaupungissa on menossa laajat lakot ja ne ovat jatkumassa vielä ensi viikon maanantain.

Julkisuudessa eniten ovat olleet esillä hoitajajärjestöjen Tehyn ja SuPerin vaatimukset. Onkin olennaista huomata, että nyt lakossa on Jukon, JHL:n ja Jytyn edustamia muita kunta-alan ryhmiä, esimerkiksi opettajia ja lastenhoitajia.

Jos nyt ei löydy aineksia sellaiseen sovintoehdotukseen, joka on eri osapuolten hyväksyttävissä, riskit riidan pitkittymisestä selvästi kasvavat.

Kalenteria silmäilemällä voi huomata, että pitkittyessään työriita voi edelleen kitkeröityä. Koulutyö on tältä keväältä päättymässä esimerkiksi peruskouluissa kesäkuun alussa, toisaalta päiväkodit ja terveydenhuolto pyörivät läpi kesän.

Työtaisteluista pitää ilmoittaa 14 vuorokautta etukäteen, joten ihan heti uusia lakkoja ei ole alkamassa.

Hoitajajärjestöt Tehy ja SuPer valmistelevat mahdollista joukkoirtisanoutumista. Ennen päätöksiä asiassa hoitajajärjestöt ovat odottaneet sovittelulautakunnan sovintoesitystä työriidassa.

Jos hoitajajärjestöt päätyisivät jossakin vaiheessa linjaamaan joukkoirtisanoutumisista, niin mielenkiitoista on, mikä sen malli olisi. Irtisanoutumisajat ovat työntekijöillä eri mittaisia, mutta määräpäivät menevät väistämättä alkukesän kynnykselle.

Teollisuuden palkkaneuvottelut lähestyvät

Kunta-alan palkansaajajärjestöt ovat esittäneet erilaisia monivuotisia palkkaohjelmia. Esitettyyn erilaisten palkkaohjelmien kokonaisuuteen sellaisenaan ei julkisessa taloudessa ole pelivaraa.

Kunta-alan palkansaajajärjestöistä on vaadittu, että hallitus osoittaisi rahoitusta palkkaohjelmiin. Julkisia lupauksia tällaisesta maan hallitus ei ole antanut ja hallitus on korostanut, että ratkaisut pitää hakea työmarkkinapöydässä. Erilaisia kannanottoja hallituspuolueista on kyllä asian tiimoilta kuultu.

Mitä pidemmälle kunta-alan ratkaisut venyvät, sitä lähemmäksi tulevat teollisuuden syksyn palkkaneuvottelut. Pienempikin kunta-alan palkkaohjelma voi toteutuessaan tuoda lisäkierteitä teollisuuden palkkaneuvotteluihin, jos kunta-alalla päätettäisiin palkkaohjelmasta, joka toisi palkankorotuksia työmarkkinoiden yleisen linjan päälle lähivuosinakin.

