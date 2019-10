Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola ei säästellyt sanojaan, kun hän kehui yhtiön jättävää toimitusjohtaja Heikki Malista eron tiimoilta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

”Meidän kannaltamme on valitettavaa, että Heikki on päättänyt lähteä. Hänen päätöstään täytyy kunnioittaa. Heikki on todellakin tehnyt mittavaa ja erinomaista työtä vaikeassa tilanteessa.”

Malinen aloitti Postin toimitusjohtajana vuonna 2012. Hänen työuransa Postissa päättyi eilen tiistaina.

Postin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Paketti- ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmää johtanut Turkka Kuusisto.

Yhtiön hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessin.

Kun Pohjolalta kysyttiin, oliko Malisen lähdössä Postin puolelta työntöä, hän vastasi näin:

”Ei missään tapauksessa.”

”Päätös on Heikki Malisen henkilökohtainen.”

Malisen palkka ja palkkiot nousivat syyskuussa valtakunnalliseksi puheenaiheeksi, kun Posti oli siirtämässä pakettilajittelun työntekijöitä halvemman työehtosopimuksen piiriin.

Malinen tienasi viime vuonna 987 764 euroa. Summassa on mukana sekä palkka että palkkiot. Kohun avittamana Malinen päätti luopua kahden kuukauden palkastaan.

Posti maksaa Maliselle irtisanomisajan eli kuuden kuukauden työsopimuksen mukaisen korvauksen, josta vähennetään kahden kuukauden palkka, josta Malinen päätti aikaisemmin luopua. Malisen kuukausipalkka on 46 000 euroa.