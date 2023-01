No can do. ”Haluamme tämän ongelman ratkaistuksi, mutta emme voi tälle mitään”, Turkin puolustusministeri Hulusi Akar kommentoi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifiointijumia.

No can do. ”Haluamme tämän ongelman ratkaistuksi, mutta emme voi tälle mitään”, Turkin puolustusministeri Hulusi Akar kommentoi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifiointijumia.

Turkin puolustusministeri Hulusi Akar puolustaa Financial Timesin haastattelussa maansa linjaa Naton-liittolaisena, jolla on samaan aikaan kumppanuuskuvioita Venäjän kanssa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on tuominnut Venäjän invaasion Ukrainaan, ja maan aseteollisuus on tarjonnut Ukrainalle suureen tarpeeseen tulleita hyökkäyslennokkeja. Samaan aikaan Turkki on kieltäytynyt osallistumasta lännen Venäjän-vastaisiin talouspakotteisiin ja on sen sijaan lujittanut kauppasuhteitaan Moskovaan, muun muassa lisäämällä öljyntuontiaan Venäjältä.

”Jonkun täytyy puhua Venäjän kanssa – ilman tätä dialogia tulisi vastaan umpikuja. Odottaisimme lännen kiittävän presidenttiämme”, Akar kommentoi.

Puolustusministeri toi esille Erdoğanin roolin viestinvälittäjänä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin välillä. Turkki oli myös rakentamassa sopimusta ukrainalaisen viljan laivausten mahdollistamisesta Mustallamerellä.

Akar vakuuttelee, että Turkki ei koskaan toimisi Nato-liittouman vastaisesti. Hänen mukaansa ”Natoa ei voitaisi ajatellakaan ilman Turkkia”.

”Emme voi tälle mitään”

Turkki on viime päivinä jatkanut vaatimusten esittämistä Suomelle ja Ruotsille, jotka odottavat enää vain Turkin ja Unkarin ratifiointeja päästäkseen eteenpäin Naton jäsenyysprosessissa. Vaatimuksissa on ollut elementtejä, jotka on katsottu mahdottomaksi toteuttaa oikeusvaltion puitteissa.

Maanantaina uutisoitiin Erdoğanin uudesta vaatimuksesta, jonka mukaan Suomen ja Ruotsin tulisikin luovuttaa Turkille yhteensä 130 Turkin hallinnon terroristeiksi tulkitsemaa henkilöä, jotta Nato-hakemukset voitaisiin ratifioida.

Akar toistaa myös tässä maansa hallinnon tulkintoja.

”Tuemme täysin Naton avointen ovien politiikkaa. Samoin kuin kunnioitamme kandidaattien halua tulla jäseniksi, on heidän kunnioitettava meidän turvallisuushuoliamme”, Akar sanoi FT:lle.

”Haluamme tämän ongelman ratkaistuksi, mutta emme voi tälle mitään. Odotamme Ruotsin ja Suomen tekevän työnsä loppuun ja ratkaisevan sen.”

Turkin ei odoteta ryhtyvän ratifiointiin lähikuukausina. Sitä varten on odotettava Turkin kesäkuisten parlamentti- ja presidentinvaalien jälkeiseen aikaan, arvioi presidentti Sauli Niinistö viikonloppuna Dagens Nyheterin haastattelussa.