Navalnyi on tuomittu muun muassa petoksesta, mutta syytteitä pidetään tekaistuina.

Poliittinen vanki. Navalnyi on tuomittu muun muassa petoksesta, mutta syytteitä pidetään tekaistuina.

Poliittinen vanki. Navalnyi on tuomittu muun muassa petoksesta, mutta syytteitä pidetään tekaistuina.

Venäjällä vankilassa istuvaa toisinajattelijaa Aleksei Navalnyita uhkaa uusi 20 vuoden vankeustuomio. Navalnyi suorittaa tällä hetkellä yhdeksän vuoden tuomiota ”petoksesta” ja ”oikeuden halventamisesta”, mutta tosiasiassa tuomion sanotaan tulleen presidentti Vladimir Putinin vastustamisesta. Hänet tuomittiin myös ehdonalaisrikkomuksesta kahden ja puolen vuoden vankeuteen vuonna 2021.

Associated Pressin ja AFP:n mukaan Navalnyita vastaan on nostettu useita ääriajatteluun liittyviä syytteitä ja hän kuulee tuomionsa perjantaina. Viimeisimmät oikeudenkäynnit on järjestetty suljettujen ovien takana 250 kilometriä Moskovasta itään sijaitsevassa IK-6-rangaistussiirtolassa, jossa Navalnyi istuu tuomiotaan.

Navalnyi sanoo, että odottaa saavansa pitkän ja ”stalinistisen” vankeustuomion. Hän kiistää syytteet ja kutsuu niitä poliittisiksi.

”Miettikää ja ymmärtäkää se, että vangitsemalla satoja Putin yrittää pelotella miljoonia”, hän painotti lausunnossaan.

Venäjä on luokitellut Navalnyin korruption vastaisen säätiön äärijärjestöksi, mihin myös tuoreimmat syytteet liittyvät. Säätiö on julkaissut useita virkamiesten ja Putinin lähipiirin korruptioon liittyviä tutkintoja, joista kertovat Youtube-videot ovat keränneet runsaasti katselijoita. Navalnyi on lisäksi haastanut Putinin presidentinvaaleissa ja kerännyt kansalaisia hallinnon vastaisiin mielenosoituksiin.

Korruption vastaiseen säätiöön kuuluva Navanlyin kollega Daniel Holodni on myös saamassa kymmenen vuoden vankeustuomion samassa oikeudenkäynnissä.

Navalnyi yritettiin tappaa neuvostoliittolaisella hermomyrkky Novitšokilla vuonna 2020. Myrkytyksen oireita hoidettiin Saksassa, mutta hän palasi Venäjälle alkuvuodesta 2021 ja joutui välittömästi pidätetyksi. Tutkivan journalismin sivusto Bellingcat löysi selvityksessään todisteita Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n osallistumisesta Navalnyin murhayritykseen.