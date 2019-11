Asetelma eduskunnassa kääntyi jopa hassunkuriseksi tiistaisen aktiivimallikeskustelun aikana. Oppositiopuolue kokoomus sai osakseen ihmettelyä ja naljailua hallituspuolueilta kannastaan aktiivimalliin, vaikka yleensä dynamiikka toimii toisinpäin.

Eduskunta keskusteli tiistaina hallituksen esityksestä, jolla puretaan aktiivimallin leikkuri ja velvoitteet. Kokoomus oli mukana mallin laatineessa Sipilän hallituksessa ja vaati keskustelussa Antti Rinteen (sd) hallitukselta tehokkaita työllisyystoimia.

LUE MYÖS:

Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies totesi eduskunnassa, että kokoomuslaiset jäsenet työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa eivät vastustaneet aktiivimallin leikkurin poistoa. Koulumiehen mukaan kokoomuksen koko eduskuntaryhmä ottaa aktiivimalliin kantaa pian, kun puolueen vaihtoehtobudjetti julkaistaan.

Hallituspuolueissa tartuttiin Koulumiehen sanoihin.

”[Edustaja Terhi] Koulumies (kok) toteaa ensin vastustavansa aktiivimallia, koska se ei edistä työllisyyttä. Tätä tukee myös tuore tutkimus. Sitten hän vaatii ’aktiivimallin korvaavia toimia’. Ristiriita on ilmeinen. Mitä on tarkoitus korvata, kun aktiivimalli ei ole työllistänyt ketään? Mikä on nyt siis kokoomuksen kanta? Oliko aktiivimalli tehoton, kuten edustaja Koulumies juuri salissa totesi, vai uskooko Kokoomus edelleen aktiivimalliin, vaikka malli ei tutkitusti työllistä? Haluaako Kokoomus leikata lisää kaikista pienituloisimmilta vai ei?” kyseli Iiris Suomela (vihr) Twitterissä.

Vasemmistoliitossa nostettiin esiin se, että kokoomuksen mielipide aktiivimallista on muuttunut. Asiaan puuttui puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki, joka eduskuntakeskustelussa sanoi kokoomuksen vastutaneen aktiivimallin poistamista koko kevään ja syksyn.

”Ja nyt te teette yhtäkkiä täällä täyskäännöksen!” Arhinmäki hämmästeli.

Vasemmisto ihmetteli asiaa myös sosiaalisessa mediassa.

”Kokoomus kertoi juuri eduskunnassa ettei se kannata aktiivimallia. Kai se oli yksin persujen ansiota sitten”, kansanedustaja Jussi Saramo (vas) tviittaa.

”Se tunne kun tulee eduskuntaan kuuntelemaan keskustelua aktiivimallin purkamisesta ja sitten osoittautuukin että jopa kokoomus on kääntynyt vastustamaan aktiivimallia! Täällä ollaan näköjään kaikki sitten sulassa sovussa tämän asian äärellä, monenmoisten käänteiden jälkeen”, vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson tviittaa.

LUE MYÖS:

Kokoomuksen Sari Sarkomaa sanoi eduskunnassa, että aktiivimalli haudattakoon. Hän kuitenkin kysyi haudataanko hallituksen työllisyystavoite samalla.

”Työttömät tarvitsevat hallituksen esityksiä, jota edistävät työllisyyttä. Milloin niitä on tulossa?” Sarkomaa tivasi.

Sdp:n Pia Viitanen epäili eduskuntakeskustelussa, että aktiivimalli olisi silti kokoomuksen ”salarakas”. Viitanen sanoi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon kannattaneen aktiivimallia vielä syyskuussa.

”Kun kuuntelin edustaja Sarkomaan puheenvuoroa, jäi vielä kysymys uskottavuuden perään. Mitä mieltä kokoomus nyt loppujen lopuksi on tästä aktiivimallista? En voi välttyä siltä tunteelta, että kokoomusta sittenkin harmittaa tämä salarakas pistää sinne roskakoriin. Toivoisin, että kokoomus reilusti ja rehdisti selkiyttää kantansa”, Viitanen sanoi.

Pääministeri Rinne toisti useaan otteeseen keskustelussa, että hallitus on sitoutunut työllisyystavoitteeseensa. Rinteen mukaan hallitus tuo keväällä uuden prosessin, joka yhdistää työttömien henkilökohtaisen palvelun ja työn velvoitteen.

LUE MYÖS: