Näytöt annettu. Muun muassa Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin (vas.) ja Viron pääministerin Kaja Kallaksen nimet nousevat esille, kun Naton seuraavaa pääsihteeriä arvuutellaan.

Kuva: EPA/Mads Claus Rasmussen, BY: ALL OVER PRESS