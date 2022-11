Ruotsin hallituksen suunnanmuutos kurdijärjestöjen suhteen saa osakseen kovaa arvostelua eduskunnan ulkoasianvaliokunnan jäseniltä Kimmo Kiljuselta (sd) ja Eva Biaudet’lta (r).

Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström kertoi lauantaina, ettei Ruotsi aio jatkossa tukea kurdijärjestöjä kuten Syyria kurdijoukkoja YPG:tä tai sen poliittista haaraa PYD:tä. Ruotsi on aikaisemmin tukenut molempia järjestössä. Linjan muutos tapahtuu vain muutama päivä ennen kuin Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tapaa Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin ensi tiistaina.

Kiljunen pitää käännettä erikoisena.

”On todella merkittävää ottaa etäisyyttä ryhmästä, joka on ollut Naton puolella Isisin vastaisessa taistelussa, ja jota myös Yhdysvallat tukee. Haluan tietää lisää siitä, mitä Ruotsi tällä hakee”, hän kommentoi ruotsalaiselle Aftonbladetille.

Kiljunen sanoo toivovansa, ettei Ruotsi yleisemmin ole ottamassa uutta kantaa ihmisoikeuksiin ja vähemmistöjen oikeuksiin.

”Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita meille Suomessa ja toivon, että ne ovat erittäin tärkeitä myös Ruotsille.”

Eva Biaudet sanoo Svenska Ylen haastattelussa pitävänsä Ruotsin päätöstä ”onnettomana”.

”Se näyttää siltä, että Erdoğan saa tahtonsa läpi. Näyttää siltä, että Ruotsi antaa kiristää itseään, että olisi täysin OK, että Turkilla on tällaisia vaatimuksia Suomelle ja Ruotsille”, hän kommentoi.

Ulkopoliittisen instituutin Turkki-analyytikko Toni Alaranta arvioi, ettei tämä vielä riitä Turkille.

”Saa nähdä, Erdoğan todennäköisesti jatkaa myös luovutusten vaatimista”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Turkki on vaatinut sekä Ruotsia että Suomea lopettamaan tuen terroristeiksi luokittelemilleen järjestöille ja henkilöille. Erdoğan on asettanut tämän maiden Nato-jäsenyyden ratifioinnin ehdoksi.

(Juttu jatkuu tviitin alla.)

Ruotsin entinen Turkin-suurlähettiläs Michael Sahlin on samaa mieltä. Hän muistuttaa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n haastattelussa, että Turkin "perusvaatimus” on, että Ruotsi karkottaa ”joukon terroristeja”.

"Olen kiinnittänyt huomiota siihen, mitä Turkin puolelta on aiemmin sanottu. He sanovat jatkuvasti, että se mitä on tehty, on hyvää, mutta ei riitä. Sen jälkeen annetaan ymmärtää, että kyse on ennen kaikkea sellaisten ihmisten karkottamisesta, joita Turkki pitää aktiivisina terroristeina.”