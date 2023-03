Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta arvioi Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin lähettäneen perjantaina selkeän viestin länsimaille, kun hän ilmoitti Turkin aloittavan Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointiprosessin maan parlamentissa.

”Suomen ratifiointi nyt lähettää signaalia länteen: 'Minun kanssa voitte toimia, en ole Venäjän leirissä'”, Alaranta arvioi Twitterissä.

Hän sanoo, että Turkin presidentin toimia on hyödyllisintä tarkastella siitä lähtökohdasta, että Erdoğan on päättänyt pysyä vallassa myös tulevien vaalien jälkeen.

”Nyt petaa itsensä keskeiseksi hahmoksi suhteessa Natoon/länteen myös vaalien jälkeen. Tällä logiikalla Ruotsi ratifioidaan kun Erdoğan turvannut jatkonsa”, Alaranta ennakoi.

Valtiotieteen tohtori, historioitsija Jukka Tarkka huomauttaa, että Suomen Nato-jäsenyyden hyväksymisprosessin aloittaminen Turkin parlamentissa ei ole ”iso jytky”.

”Se on Ruotsi ja Suomen viime keväällä tekemän yhteisen Nato-päätöksen osaratkaisu. Asia on valmis vasta kun myös Ruotsi on Natossa. Presidentti Niinistö sanoi tämän kollegalleen elegantisti päin näköä. Nyt odotetaan, että Ruotsin ja Suomen yhteispäätöksen toinenkin tavoite täyttyy. Vasta silloin toteutuu iso jytky”, Tarkka kirjoittaa Facebookissa.

Alaranta arvioi, että kyse on myös siitä, kenelle Turkin armeija ja poliisivoimat ovat lojaaleja.

”Turkin osalta ollaan lopulta perusasioiden äärellä: kenelle armeija ja poliisivoimat ovat lojaaleja kun tiukka paikka tulee? Onko Erdoğanin regiimin ytimestä osa valmis vaihtamaan kelkkaa”, hän pohtii.