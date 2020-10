Deksametasonin tarina on hyvä esimerkki koronalääketutkimuksen vauhdista ja turbulenssista.

Kuva muuttuu kaiken aikaa. Deksametasonin tarina on hyvä esimerkki koronalääketutkimuksen vauhdista ja turbulenssista.

Kuva muuttuu kaiken aikaa. Deksametasonin tarina on hyvä esimerkki koronalääketutkimuksen vauhdista ja turbulenssista.

Vaikean covid-19-infektion hoitoon on tällä hetkellä vain yksi käypä hoidoksi yltänyt lääke. Se on kortikosteroidi deksametasoni. "Se on ainoa,