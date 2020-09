Ilmatieteen laitoksen tiistaina 15.9. tekemän ennusteen mukaan pohjoisenpuoleinen tuuli voimistuu myrskylukemiin Pohjanlahdella keskiviikkona iltapäivällä. Torstain vastaisesta yöstä alkaen myrskytuulia esiintyy myös etelämpänä olevilla merialueilla, laitos tiedottaa.

Ahvenanmaalla sekä länsi- ja lounaisrannikolla tuuli on erittäin puuskaista keskiviikkoillasta alkaen. Myöhemmin torstain aikana voimakkaita puuskia esiintyy yleisesti maan länsiosassa, ja päivän ja illan aikana myös idässä.

”Myrsky on vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen voimakas. Tyypillisesti näin voimakkaat matalapainemyrskyt ajoittuvat myöhempään syksyyn ja talveen. Maa-alueilla puissa on vielä lehdet ja maa on roudaton, mikä tekee tästä myrskystä talvimyrskyjä vaikuttavamman”, sanoo päivystävä meteorologi Ville Siiskonen Ilmatieteen laitokselta tiedotteessa.

Foreca ennakoi, että myrsky voi aiheuttaa muun muassa sähkökatkoja sekä muita tuulituhoja maan etelä- ja keskiosassa ja Ahvenanmaalla.

”Matalapaineeseen liittyy jopa hirmumyrskypuuskia ja runsaita sateita. Kovimmat tuulet mitataan Pohjanlahdella keskiviikkoiltana, keskiviikon ja torstain välisenä yönä ja torstaiaamuna, maan etelä- ja keskiosassa ja Suomenlahdella puolestaan torstaina”, ennustaa Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Merialueilla aallokko on kovaa keskiviikosta alkaen. Forecan ennusteen mukaan pohjoistuulen voimakkuus on torstain vastaisen yönä aluksi Merenkurkussa ja myöhemmin Selkämerellä 21–25 m/s.

”Puuskissa tuulen ennustetaan puhaltavan keskiviikon ja torstain välisen yön sekä torstaiaamun aikana jopa 33–36 m/s eli hirmumyrskylukemissa Merenkurkussa, Selkämerellä, Saaristomerellä, Ahvenanmerellä sekä pohjoisella Itämerellä laajalla alueella”, Rinne jatkaa.

Torstaiaamun aikana tuuli alkaa tyyntyä läntisillä merialueilla. Suomenlahdelle ei ole ennustettu keskituulessa myrskytuulta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan myrskytilanne muistuttaa ennusteiden perusteella vuoden 2019 alun Aapeli-myrskyä, joka aiheutti runsaasti sähkökatkoja ja puustotuhoja erityisesti länsirannikolla sekä Ahvenanmaalla, tiedotteessa kerrotaan.

Myrskyyn liittyy myös runsaita sateita. Sadetta voi paikoin kertyä yli 40 millimetriä keskiviikkopäivästä torstaiaamuyöhön asti. Alueella on kuluvan syyskuun aikana satanut jo selvästi tavanomaista enemmän.

