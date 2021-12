Alle 40 000 euroa veronalaista ansiotuloa tienaavien palkkojen määrä laski yhteensä 4,8 prosenttia vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna, osoittavat Verohallinnon vuoden 2020 tuloverotilastot. Maksettujen työttömyysetuuksien määrä kasvoi samalla ajanjaksolla 33,4 prosenttia.

Yli 40 000 euroa veronalaista ansiotuloa tienanneilla kehitys oli positiivista. Heillä palkkatulot kasvoivat 3,1 prosenttia.

Veronalaisia ansiotuloihin kuuluvat henkilöiden palkkatulot, eläketulot, työttömyysetuudet, muut veronalaiset sosiaalietuudet sekä muut ansiotulot, kuten esimerkiksi yrittäjätulot.

Palkkatulojen osuus ansiotuloista oli viime vuonna 66,0 prosenttia, se pieneni 1,2 prosenttia edellisvuodesta. Eläkkeiden osuus ansiotuloista oli 24,3 prosenttia, kasvua oli 0,4 prosenttia.

Muiden ansiotulojen osuus palkkatuloista oli 4,2 prosenttia, osuus pieneni 0,2 prosenttia.

Työttömyysetuuksien osuus viime vuoden ansiotuloista oli 3,5 prosenttia, kasvua oli 0,9 prosenttia. Muiden veronalaisten sosiaalietuuksien osuus sama kuin edellisvuonna eli 1,9 prosenttia.

Matalissa tuloluokissa korostuvat eläkkeet, työttömyysetuudet ja muut veronalaiset sosiaalietuudet. Palkkatulot muodostavat yli puolet tuloluokan kokonaistuloista vasta, kun henkilöt ansaitsevat yli 30 000 euroa vuodessa.

Viime vuonna 91 prosenttia kaikista työttömyysetuuksista meni henkilöille, jotka saivat veronalaisia ansiotuloja alle 40 000 euroa.

Työttömyysetuuksien määrä pomppasi

Kun koronapandemia alkoi keväällä 2020, moni suomalainen lomautettiin tai jäi työttömäksi. Maksettujen työttömyysetuuksien määrä kasvoi vuodessa 39 prosenttia. Työttömyysetuuksia maksettiin viime vuonna kaikissa tuloluokissa vuotta 2019 enemmän.

"Merkittävintä muutos on ollut kuitenkin alle 40 000 vuodessa tienaavien keskuudessa. Työttömyysetuuksien merkitys kaikkien tuloluokkien ansiotulojen kokonaismäärään on kuitenkin edelleen vähäinen, 3,5 prosenttia”, ylitarkastaja Matti Luokkanen Verohallinnosta kertoo tiedotteessa.

91 prosenttia kaikista työttömyysetuuksista meni vuonna 2020 henkilöille, jotka saivat veronalaisia ansiotuloja alle 40 000 euroa.

Nämä suomalaiset kerryttivät suurimman veropotin

Viime vuonna euromääräisesti eniten henkilöiden ansiotuloveroa maksettiin 30 000–40 000 euroa vuodessa tienaavien tuloluokassa.

Tuloluokka sai vuonna 2020 yhteensä 27,6 miljardia euroa veronalaisia ansiotuloja. Veroja he maksoivat ansiotuloistaan 5,0 miljardia, joka pitää sisällään valtion ansiotuloveron, kunnallisveron, kirkollisveron, sairausvakuutusmaksut sekä Yle-veron.

"Kuudesosa tulonsaajista kuuluu 30 000–40 000 euroa vuodessa veronalaisia ansiotuloja saaviin. He kerryttävät veropottia eniten, vaikka matalammissa tuloluokissa veronalaisia ansiotuloja saavia on määrällisesti enemmän. Syynä tähän on progressiivinen verotus”, Luokkanen kertoo.

Korkeakoulutettujen keskimääräinen tulo ylsi 48 000 euroon

Korkeakoulutetun keskimääräinen veronalainen tulo oli viime vuonna lähes 48 000 euroa. Summa on liki kaksinkertainen ei-korkeakoulutetun keskimääräiseen veronalaiseen tuloon verrattuna. Eroa selittää korkeakoulutettujen veronalaisten tulojen erilainen rakenne.

"Korkeakoulutetuilla palkkatulojen osuus veronalaisista tuloista on selvästi suurempi kuin ei-korkeakoulutetuilla. Korkeakoulutetuilla on myös enemmän pääomatuloja”, Luokkanen kertoo.

Vuosina 2014–2020 korkeakoulutettujen saamien veronalaisten tulojen osuus kohosi 46 prosentista 49 prosenttiin. Samaa aikaa korkeakoulutettujen maksama osuus tuloveroista on noussut 54 prosentista 57 prosenttiin.

Noin 30 prosenttia veronalaisia tuloja saavista on korkeakoulutettuja. Veronalaisia tuloja saavia korkeakoulutettuja on noin 1,5 miljoonaa.

LUE MYÖS: