Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallitus ajaa nyt laajaa kokonaisuutta, jossa alueellisille toimijoille halutaan antaa lisää valtaa koronaepidemian hallintaan. Näin epidemiaa voitaisiin entistä tehokkaammin hallita normaalilainsäädännön eli tartuntatautilain nojalla.

Kaikki eduskuntapuolueet kokoontuvat tänään Säätytalolle neuvottelemaan. Kyseessä on Marinin mukaan iso kokonaisuus, jossa valmiuslain asioita tuodaan normaalilainsäädäntöön ja lisäksi halutaan antaa lisää toimivaltuuksia alueille epidemian hallintaan, Marin sanoi toimittajille Säätytalolle saapuessaan.

Marinin mukaan kyse on siitä, että alueille halutaan vahvempia työkaluja hallita epidemiaa. On myös kohtia, joissa selvemmin halutaan ohjata johtovastuuta sosiaali- ja terveysministeriö STM:lle.

Marinilta kysyttiin, mitä lisävaltuuksia kunnille tai alueille olisi lakimuutoksen myötä tulossa.

”Puhumme esimerkiksi sen kaltaisista välineistä, millä tavalla voidaan sulkea erilaisia toimintoja, jos katsotaan että se on tarpeellista epidemiatilanteen johdosta. Nyt ne selkeästi tuotaisiin tartuntatautilain sisälle”, Marin sanoi.

”Meidän pitää lähteä siitä, että me teemme aivan kaikkemme, jotta me pystymme normaalilainsäädännön puitteissa pitämään epidemian hallinnassa”, Marin kuvasi hallituksen tahtotilaa.

Kokoomuksella epäilyksiä

Marinilta kysyttiin, millaiset välit hallituksella on nyt oppositiopuolue kokoomuksen kanssa. Kokoomus teki epäluottamuslause-esityksen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd) kohtaan epidemian hoidosta ja maskikysymyksestä. Kiuru sai tänään eduskunnan luottamuksen.

”Vaikka oppositio käyttää välineitä joita sen on mahdollista käyttää, kykenemme myös puolueina kokoontumaan saman pöydän ääreen”, Marin uskoi.

”Ei voi ajatella niin, että jos jossakin kohtaa oppositio esittää epäluottamusta, -- ettemme toisessa asiassa voisi keskustella”, Marin sanoi.

”Tautitilanne on meidän kaikkien mielestä yhteisesti vakava. Haluan uskoa, että kaikki eduskuntapuolueet varmasti haluavat tehdä parhaansa sen eteen että tautitilanne Suomessa saadaan pidettyä hallinnassa”, Marin sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi Säätytalolle tullessaan kokoomuksen huolena olevan, että STM saa liikaakin valtaa tulevissa muutoksissa.

"Viime päiviin viitaten, luottamus ei tällä hetkellä ole korkeimmalla mahdollisella tasolla. Tämä on poikkeuksellinen tilanne. Silloin on varmasti niin, että on joitakin asioita, jotka vaativat lainsäädännössä selvennystä työnjaossa. Nyt ollaan niin suurten asioiden äärellä, kun puhutaan valmiuslaista, niin silloin pitää olla varmuus siitä, että epävarmempina aikoina kukaan ei käytä väärin oikeuksiaan”, Orpo sanoi.

”Menemme hyvin vakavalla mielellä kuuntelemaan, mitä hallitus esittää. On selvää, että lainsäädännössä on varmasti uudistettavaa. Tietenkin olemme valmiita tukemaan sellaisia esityksiä, jotka ovat perusteltuja ja hyvän lainsäädännön mukaisia ja tarpeellisia pandemian torjunnassa”, Orpo sanoi.

Sanna Marin: ”Ryhtiliike” tarvitaan – hallitus neuvottelee

Hallitus neuvottelee lisäksi huomenna torstaina koronatoimista. Marin korosti toimittajille, että hallitus ajaa nyt ”ryhtiliikettä”. Marin sanoi olevansa erittäin huolissaan koronatartuntojen määrästä Suomessa.

Alueelliset toimijat, kuten kunnat, aluehallintovirastot ja sairaanhoitopiirit voivat ottaa epidemian hallintaan työkaluja käyttöön, mutta käyttöönotto on Marinin mukaan ollut vaihtelevaa.

”Tarvitaan nyt vahvempia kansallisia suosituksia, ryhtiliike, jotta tilanteen vakavuus ymmärretään kaikkialla. Hallitus käy keskustelun kokoontumisrajoituksista, tilojen täyttöasteesta tai sulkemisesta, etätyöstä, etäopiskelun mahdollisuuksista”, Marin kuvasi huomisen neuvottelun asialistaa.

Marin nosti esiin muun muassa karanteenipäätökset, jotka tekevät tartuntatautilääkärit. Hallitus ei voi ohittaa tartuntatautilääkärin näkemystä, korosti oikeuskansleri Tuomas Pöysti taannoin Uuden Suomen haastattelussa, kun pakkokaranteeneista keskusteltiin julkisuudessa vilkkaasti.

Marinin mukaan hallitus voi antaa tästäkin asiasta suosituksen, vaikka päätösvalta on alueilla.