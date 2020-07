WHO kehottaa ihmisiä miettimään tarkkaan liikkumisiaan. Kuva Madridin lentokentältä sunnuntaina.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että koronatartunnoissa on päättyvällä viikolla raportoitu päiväkohtaisia ennätyksiä eri puolilla maailmaa. Tartuntapiikkejä on havaittu monissa sellaisissa maissa, jotka ovat keventäneet rajoituksiaan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan ennätysluvuista ovat kertoneet ainakin Yhdysvallat, Brasilia, Intia. Australia, Japani, Hongkong, Bolivia, Sudan, Etiopia, Bulgaria, Belgia, Uzbekistan ja Israel.

“Me emme enää palaa takaisin niin kutsuttuun vanhaan normaaliin. Pandemia on jo muuttanut elämäntapojamme. Kehotamme nyt jokaista miettimään päätöksiään siitä, minne menevät, mitä tekevät ja ketä tapaavat sen pohjalta, että nämä ovat elämän ja kuoleman kysymyksiä”, WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo.

WHO varoitti tällä viikolla erityisesti Eurooppaa koronaviruksen toisesta aallosta, jonka pelätään seuraavan rajoitusten liian nopeaa purkamista.

”Jos tilanne sitä vaatii, pitää valtioiden jälleen ottaa käyttöönsä tiukempia ja tarkemmin suunnattuja rajoitustoimia”, WHO:n edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Erityisen vakava tilanne on Espanjassa. Britannia ja Norja ovat määränneet Espanjasta palaavat matkailijat 14 ja 10 päivän karanteeniin. Ranska on varoittanut kansalaisiaan matkustamasta Katalonian alueelle ja Saksa harkitsee pakollisia virustestejä riskimaista, kuten Espanjasta, palaaville. Belgia puolestaan kehottaa kansalaisiaan välttämään matkustamista Espanjan pahimmille tartunta-alueille Kataloniassa.

Espanjan ulkoministeri Arancha González Laya vakuutti sunnuntaina BBC:lle tilanteen olevan kuitenkin hallinnassa. Hän vakuuttaa maan olevan turisteille turvallinen.