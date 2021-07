Brittiläiset jalkapallofanit eivät pääse tänään lauantaina katsomaan miesten EM-kisojen Ukraina-Englanti -puolivälieräottelua Roomaan.

Italian viranomaiset ovat nimittäin määränneet Englannista mahdollisesti maahan tuleville viiden päivän karanteenin. Määräys estää käytännössä jalkapallofanien tulon Italiaan, sillä Englannin jatkopaikka Ukrainaa vastaan selvisi alle viisi päivää sitten.

Varmemmaksi vakuudeksi Brittein saarilta ostettujen ottelulippujen voimassaolo peruttiin perjantaina.

Rooman poliisipäällikkö Mario Della Cioppa kertoo uutistoimisto ADNKronosille, että turvatarkastuksia kaupungissa kiristetään entisestään viikonlopuksi.

”Järjestämme tarkastuspisteitä kaikille stadionille johtaville väylille ja karanteenimääräysten noudattamista valvotaan poikkeuksellisen tiukasti. Jos määräyksiä rikotaan, me toimitamme nämä ihmiset paikkoihin, jossa he ovat valvotussa karanteenissa.”

Kontrolleja on tiedossa myös Rooman tunnetuimmilla nähtävyyksillä, kuten Trevin suihkulähteellä ja Espanjalaisille portailla.

Italiassa pelattavissa EM-otteluissa on jo ennestään tiukat koronatoimet. EM-jalkapalloa pelataan Rooman Olimpico-stadionilla, jonne otetaan katsojia paikalle 25 prosenttia täydestä kapasiteetista. Se tarkoittaa 15 900 katsojaa yhdessä ottelussa.

EM-jalkapalloa pääsevät paikan päälle katsomaan koronarokotetut, joiden toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 15 vuorokautta. Muilta vaaditaan todistus 24 tai 48 tuntia ennen ottelua tehdystä negatiivisesta koronatestistä. Aikaraja määräytyy sen mukaan, millaisesta koronatestistä on kyse. Paikan päällä stadionilla katsojat ohjataan saapumaan ja lähtemään porrastetusti. Turvavälejä ja ihmisten liikkumista tarkkaillaan valvonta- ja lämpökameroilla ja maskipakko on voimassa.

Italialaisviranomaiset ovat erityisen huolissaan jalkapallofanien keskuudessa leviävästä koronan deltavariantista. Huomiotta ei ole jäänyt se, että Britannian uusista koronatartunnoista lähes kaikki ovat deltavarianttia. Myös suomalaisten jalkapallofanien Pietarista kotimaahan tuomat koronatartunnat ovat saaneet laajasti palstatilaa italialaismediassa.

Italian koronatilanne on toistaiseksi muuta Eurooppaa parempi. Uusia tartuntoja rekisteröitiin perjantaina 794 positiivisuusaste on 0,5 prosenttia. Esimerkiksi Britanniassa raportoitiin samaan aikaan noin 28 000 uutta tartuntaa.

