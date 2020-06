Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kommentoi perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpää syytelupaäänestystä huomauttamalla, että eduskunta äänesti sananvapaudesta, ei rasismista.

”Eilisessä äänestyksessä ei päätetty siitä, miten suhtaudutaan rasismiin tai tuomitaanko edustaja Mäenpään puheenvuoro rikokseksi, vaan siitä, murretaanko kansanedustajan syytesuoja. Eilen ei myöskään päätetty siitä, miten suhtaudutaan maahanmuuttopolitiikkaan tai perussuomalaisiin”, Räsänen kommentoi blogissaan.

Hän korostaa, että sananvapaus on demokratian kulmakivi.

“Kansan valitsemilla edustajilla tulee olla edelleen oikeus toimia kansan äänitorvena, silloinkin kun mielipiteet ärsyttävät tai häiritsevät. Eduskuntasalissa on sanottu monta asiaa, jotka ovat loukanneet tai harmittaneet myös minua. Häiritseviä viestejä tulee torjua ennen muuta sananvapauden keinoin. Eduskunnassa kansanedustajilla on mahdollisuus kipakastikin esittää vastaväitteitä. Puhemiehellä on oikeus huomauttaa, puhutella tai jopa kahdeksi viikoksi erottaa kansanedustaja loukkaavien puheiden vuoksi. Kynnys eduskunnassa lausuttujen mielipiteiden viemiseksi käräjäsaleihin tulee pitää korkealla. Muutoin on vaarana poliittisten mielipiteiden itsesensuurin kehä, joka vieraannuttaa kansalaisia entisestään demokratiasta. Mielipiteiden ilmaisun rajoittaminen on historiassa uhannut jopa yhteiskuntarauhaa.”

Syytelupaa vastaan äänestänyt Räsänen korostaa olevansa perussuomalaisten kanssa eri linjoilla maahanmuuttopolitiikasta.

“Kannatan kiintiöpakolaisten määrän lisäämistä ja sisäministerinä toimiessani myös aloitteestani näitä määriä lisättiin. En kannata kotouttamisen määrärahojen leikkaamista. En hyväksy kenenkään ihmisarvon loukkaamista. Jokainen on yhtä arvokas, Jumalan kuvaksi luotu ihminen riippumatta taustastaan tai ominaisuuksistaan. Rasistin tai vaikkapa homofoobikon leima lyödään silloin, kun asialliset argumentit loppuvat. Näistä leimoista tulee aktiivisesti kieltäytyä”, hän sanoo.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen kommentoi Mäenpään syytelupa-asiaa perjantaina Ylelle sanomalla, että eduskunnan äänestystuloksesta saa sen käsityksen, että äänestyksessä vähemmistössä olleet viestittivät hyväksyttävämpää suhtautumista rasistiseen vihapuheeseen.

Räsänen ihmetteli jo perjantaina Twitterissä, onko asiallista, että valtakunnansyyttäjä leimaa kansanedustajien syytesuojan puolesta äänestäneet rasisteiksi.

121 kansanedustajaa äänesti sen puolesta(siirryt toiseen palveluun), että syytelupa annettaisiin valtakunnansyyttäjälle. 54 kansanedustajaa olisi sen estänyt. Syyteluvan saamiseksi olisi tarvittu 5/6 enemmistö.