Kuva: Rich Graessle/Icon SMI via ZUMA Press

Donald Trump isännöi viime viikonloppuna kutsuturnausta golf-klubillaan New Jerseyn Bedminsterissä. Paikalla kävivät myös kivenheiton päässä asuvat Ivanka Trump ja Jared Kushner.

Donald Trumpille luettiin maanantaina illalla Georgiassa syytteet jo neljännessä ex-presidenttiä koskevassa rikossyytekokonaisuudessa. Syytteet ovat vakavia ja Trumpilla on edessään valtavia oikeudellisia ongelmia.

Republikaanien presidenttiehdokkuutta tavoittelevan Trumpin poliittinen tilanne on paradoksaalisesti silti huomattavasti parempi kuin ennen maaliskuun lopulla alkanutta rikossyytteiden tulvaa.

Viime marraskuussa republikaanien vaisuksi jääneen välivaalituloksen jälkeen Trumpin leiri oli harvenemassa. Trumpin julkisesti tukemista ehdokkaista moni hävisi ja tukijoukkoihin pitkään kuuluneet valmistautuivat hyppäämään uppoavasta laivasta.

Fakta Donald Trumpin rikossyytteet Georgian osavaltion Fultonin piirikunnan syyttäjä Fani Willis nosti maanantaina Trumpia ja 18:aa muuta henkilöä vastaan rikossyytteitä vaalihäirinnästä. Uusien syytteiden mukaan Trump ja tämän lähipiiri käyttivät rikollisia keinoja yrittäessään muuttaa Georgian osavaltion vaalitulosta vuoden 2020 presidentinvaaleissa. Syytekohdat ovat laajoja, ja niissä käytetään järjestäytyneen rikollisuuden hillitsemiseen tarkoitettuja lakeja. Trumpin on määrä saapua Atlantaan kuulemaan syytteet elokuun 25. päivään mennessä. Poliisi valmistautuu jo mahdollisiin levottomuuksiin kaupungissa kyseisenä päivänä. Aiemmin tänä vuonna Trumpia vastaan on nostettu syytteitä muun muassa New Yorkissa hyssyttelyrahojen maksamisesta pornotähdelle, Floridassa salattujen asiakirjojen pimittämisestä ja kolmanneksi tammikuun 6. päivän tapahtumiin liittyvästä liittovaltion vaalituloksen kumoamisyrityksistä.

Välivaalien jälkeen Trump julisti Floridan Mar-a-Lagossa uuden presidentinvaalikampanjan alkavan, mutta tunnelma oli aneeminen. Sitä alleviivasi ex-presidentin neuvonantajana Valkoisessa talossa toimineen tyttären Ivanka Trumpin heti samana päivänä julkaisema ilmoitus, jossa tämä kertoi ottavansa etäisyyttä isäänsä. Ivanka ei ollut myöskään läsnä isänsä juhlallisessa kampanjastartissa.

Lausunnossaan Ivanka Trump totesi asettavansa lapsensa etusijalle ja jäävänsä pois politiikasta. Tarjoillen näin pienen piikin isänsä suuntaan. Kaikkiaan ilmoitus luettiin taas yhdeksi konkreettiseksi merkiksi Trumpin hiipuvasta vetovoimasta.

Jo edeltäneellä viikolla mediamoguli Rupert Murdochin omistaman New York Postin kannessa oli komeillut Floridassa vaalivoiton pokannut kuvernööri Ron DeSantis saatetekstillä ”DeFuture”. Trumpia aiemmin tukeneen lehden seuraavan päivän kansi laski ex-presidentistä vielä leikkiä pilkkanimellä ”Trumpty Dumpty”, viitaten suomalaisittain Lilleri Lallerina tunnettuun helposti särkyvään hahmoon.

Minkäänlaista kannatuksen romahdusta Trumpin leiri ei kuitenkaan missään vaiheessa ole nähnyt. Ruohonjuuritason uskollinen ydinjoukko on pitänyt siitä huolen. Helmikuulle tultaessa Trumpin kannatus puolueensa ehdokkaaksi kävi alimmillaan noin 40 prosentissa ja DeSantis hengitti tuolloin ex-presidentin niskassa vain muutaman prosenttiyksikön perässä.

Maaliskuun lopulla tilanne lähti muuttumaan vauhdilla Trumpille edullisemmaksi, kun ensimmäiset rikossyytteet nostettiin New Yorkissa. Siitä alkaen Trump on paistatellut syytteiden mukanaan tuoman valtavan mediahuomion keskellä.

Republikaanipoliitikot ympäri maata toistavat nyt lähes yhteen ääneen, että Trumpia vastaan nostetuissa syytteissä on kyse poliittisesta ajojahdista. Paheksunta demokraattien presidentin Joe Bidenin isännöimän Valkoisen talon ja liittovaltion oikeusministeriön suuntaan on voimakasta ja sitä johtaa itse kongressin edustajainhuoneen puhemies Kevin McCarthy.

Rikossyytteet tuovat yhteen republikaanisen puolueen eri ideologisia siipiä ja yhdistävät näin ajoittain hajanaisemmaksi kasvanutta poliittista kenttää. Vainon uhrina esiintyvä Trump on onnistunut kokoamaan puoluerivejä taakseen.

Trump or death. Trumpin uskollisin kannattajajoukko sanoo olevansa tarvittaessa valmis jopa kuolemaan presidenttinsä tähden. Kuvassa kannattajia elokuun alussa Washingtonissa, missä Trumpille luettiin liittovaltion oikeusministeriön Trumpia vastaan nostamat rikossyytteet. Kuva: Allison Bailey

Oman ehdokaskampanjansa toukokuussa aloittanut Floridan kuvernööri Ron DeSantis on samaan aikaan kompuroinut. Kampanja ei ole saanut tuulta alleen ja siitä vastuussa oleva väki on vaihtunut jo muutamaan otteeseen. Esivaalit alkavat varsinaisesti vasta ensi vuoden tammikuun 15. päivänä Iowassa, mutta trendi on DeSantisille väärä.

Fivethirtyeightin kokoamissa viimeisimmissä kyselyissä DeSantisin kannatus on kutistunut enää keskimäärin 15 prosenttiin, Trumpin kannatuksen kohotessa yli 50 prosentin.

Ja ikään kuin sinettinä sille, että Trump on kiistaton suosikki puolueensa presidenttiehdokkaaksi, julkisuuskuvastaan tarkka tytär Ivanka Trump on nähty jälleen isänsä vierellä useissa eri yhteyksissä.

Ensi kerran asia nousi mediassa esiin heinäkuun lopulla, kun Vanity Fair kertoi Ivankan olleen mukana Trumpin Bedminsterin golf-klubilla New Jerseyssä järjestämässä illanvietossa, jossa vieraille näytettiin kiistanalainen ihmiskauppaa käsittelevä Sound of Freedom -elokuva.

Viime viikonloppuna Ivanka Trump oli perheineen jälleen Bedminsterissä muun Trumpin lähipiirin tapaan, kun presidentti järjesti kutsuvierasturnauksen omalla golf-klubillaan.

Trumpin kampanjastrategi kertoi Vanity Fairille, että Ivanka ja hänen aviomiehensä Jared Kushner ovat tavanneet kesän kuluessa Donald Trumpia tämän tästä ja tehneet selväksi tukevansa ex-presidenttiä. "He tulevat kokouksiin tervehtimään”, lähde totesi.

"Nyt kun Trump on 40 prosenttiyksikköä edellä, Jared tietysti teeskentelee olevansa mukana. Jos Trumpista tulee taas presidentti, Jaredin on suojeltava omia intressejään erityisesti Lähi-idässä”, totesi lehdelle puolestaan Trumpin hallinnon entinen virkamies.

Trumpin virallisena neuvonantaja juuri Lähi-idän asioissa toiminut Kushner on viime vuosina keskittynyt oman pääomasijoitusyhtiöönsä Kushner Propertiesiin. Ja vieläpä kohtalaisella menetyksellä.

Vain noin kuusi kuukautta Trumpin virkakauden päättymisen jälkeen vuonna 2021 Kushner sai yhtiöönsä kahden miljardin dollarin sijoituksen Saudi-Arabian hallitsijan, kruununprinssi Muhammad bin Salmanin johtamasta rahastosta. Tapaus herättää edelleen kummastusta ja paheksuntaa Kushnerin Valkoisessa talossa luomien kontaktien kaupallisesta hyödyntämisestä.

Ivanka Trump ja hänen miehensä ovat opportunisteja, kuten niin monet muut Trumpin lähipiirissä vaikuttavat henkilöt. Sen lisäksi he ovat tietysti perhettä. Ollessaan Valkoisessa talossa virallisessa asemassa heillä oli usein tapana vetäytyä syrjään kriisien ja kohujen keskellä ja taas ilmaantua kameroiden eteen jos kiitokselle oli aihetta.

Sama dynamiikka on yhä voimassa. Kushner ja Ivanka Trump tunnetusti suojelevat hanakasti henkilö- ja perhebrändiään. On siksi huomionarvoista, että he ovat asettumassa julkisesti Trumpin tueksi huolimatta kasaantuvista rikossyytteistä.

Syytteet siis pikemminkin kasvattavat Trumpin tukijoukkoja kuin karkottavat ihmisiä hänen ympäriltään. Trumpille paistaa aurinko republikaanien mailla. Ja samaan lämpöön haluavat luonnollisesti paistattelemaan myös muut, muun muassa hänen tyttärensä.

Isä ja tytär. Donald Trump ja Ivanka Trump hautajaisissa heinäkuussa 2022. Trumpin ex-vaimo ja Ivankan äiti Ivana kuoli viime vuonna. Kuva: JASON SZENES

