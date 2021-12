Italia ottaa huomisesta torstaista lähtien käyttöön kovat maahantulorajoitukset myös EU:n sisältä maahan tulevilla. Kahdesti tai kolmesti rokotetuilta vaaditaan negatiivinen koronatesti ja rokottamattomat joutuvat viiden päivän karanteeniin. Rajoitus on tällä tietoa voimassa 15. tammikuuta asti.

Uusi maahantulorajoitus on yksi Euroopan tiukimmista. Vain Portugalilla on käytössä samanlainen EU-maista tulevia koskeva rajoitus.

Euroopan komissio pitää Italian toimia perusteettomina, koska maan koronatilanne on muita Euroopan maita parempi. Lisäksi komissio korostaa, että kaikkien EU-maiden maahantulorajoitusten tulisi olla yhtenäiset.

”Yksittäisten jäsenmaiden irtiotot syövät kansalaisten luottamusta. Italian on välittömästi selvitettävä komissiolle, mihin uudet rajoitukset perustuvat. Jos käyttöön otetaan muita maita tiukempia rajoituksia, niiden on perustuttava tautitilanteeseen”, komission varapuheenjohtaja Vera Jourova kommentoi toimittajille Italian hallituksen päätöksen jälkeen tiistai-iltana.

Jourova ennakoi, että Italian ja Portugalin muita kovemmat maahantulorajoitukset nousevat puheenaiheeksi EU-maiden valtiojohtajien kokouksessa torstaina.

FAKTAT Italian koronarajoitukset Koronapassi on pakollinen sekä julkisessa liikenteessä että työpaikoilla. Vain rokotetuille myönnettävä superkoronapassi tarvitaan esimerkiksi ravintoloissa sekä urheilu- ja kulttuuritapahtumissa. Maskipakko on voimassa koko Italiassa ja koskee myös rokotettuja. Torstaista alkaen muista EU-maista Italiaan matkustavilta rokotetuilta vaaditaan negatiivinen koronatesti. Rokottamattomilla on edessään 5 päivän karanteeni.

Mario Draghilta heti vastaus

Italian pääministeri Mario Draghi vastasi komission arvosteluun heti keskiviikkoaamuna puhuessaan maan parlamentille.

”Talven tulo ja omikronvariantti tarkoittavat, että pandemian hoidossa on oltava hereillä. Tartunnat ovat nousussa koko Euroopassa. Italiassa toistaiseksi paljon muita vähemmän, mutta tartunnat ovat silti kasvussa. Käytämme kaikkia mahdollisia keinoja tilanteen pitämiseksi hallinnassa”, hän sanoi.

Draghin mukaan Euroopassa parhaillaan leviävä omikronvariantti on viimeisin osoitus siitä, että tartuntoja pitää rajoittaa myös voimakkailla toimilla, jotta uusien ja mahdollisesti vaarallisempien varianttien kehittyminen voidaan estää.

”Rajoitukset ovat välttämättömiä, jotta voimme pitää talouden ja esimerkiksi koulut auki”, hän korosti.

Draghin mukaan rokotukset ovat ainoa keino pandemian selättämiseksi. Lähes 90 prosenttia italialaisista on saanut kaksi rokoteannosta ja kolmansia annoksia annetaan parhaillaan täyttä vauhtia. Lisäksi maa aloitti yli 5-vuotiaiden lasten rokotukset tänään keskiviikkona.

”Emme ole suojassa koronavirukselta ennen kuin aivan kaikki on rokotettu”, Draghi sanoo.

Hätätila jatkuu

Italiassa joulukuun alussa käyttöön otettu niin sanottu superkoronapassi on saanut monet rokotteeseen epäillen suhtautuneet ottamaan rokotuksen. Rokotetuille annettava superkoronapassi tarkoittaa käytännössä sitä, että rokottamattomat eivät enää pääse esimerkiksi ravintolaan syömään tai jalkapallo-ottelua katsomaan.

Italiassa raportoidaan tällä hetkellä noin 20 000 uutta koronatartuntaa päivittäin. Määrä on noin puolet esimerkiksi Ranskan tai Saksan päivittäisistä tartunnoista. Myös omikrontartuntoja maassa on toistaiseksi suhteellisen vähän. Keskiviikkoaamuun mennessä Italiassa on raportoitu kaikkiaan vain 27 omikrontartuntaa, kun Ranskassa määrä on 130 ja Saksassa 101.

Italian hallitus päätti tiistai-illan kokouksessaan myös jatkaa koronapandemian vuoksi maahan vuoden 2020 alussa julistettua hätätilaa ainakin ensi maaliskuun loppuun asti. Hätätilan turvin pääministeri ja hallitus pystyvät tekemään päätöksiä esimerkiksi uusista rajoituksista varsin nopeasti ja tietyissä tapauksissa myös ilman parlamentin tukea.

