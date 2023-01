Viime viikkoina julkisuudessa ovat olleet paljon esillä vientiteollisuuden sopimusväännöt. Soppa sakenee kun kahden viikon päästä tammikuun lopussa on päättymässä laajasti kuljetusalan sopimuksia. Muun muassa rekkaliikenteen ja ahtausalan sopimukset päättyvät.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitosta AKT:sta monelle nousee erityisesti mielikuva lakkoherkkyydestä. Vaikka AKT:lla on viime vuosinakin ollut monenlaisia työmarkkinamelskeitä, melko vähälle huomiolle on jäänyt, että se on kuitenkin tehnyt monessa kohtaa pitkiäkin työehtosopimuksia tiukassa radiohiljaisuudessa.

Työmarkkinaliikkeet kolmella tapaa merkittäviä

Työmarkkinaliikkeet kuljetusaloilla ovat lähiviikkoina merkittäviä kolmella tapaa.

Ensinnäkin, ammattiliikenne ja esimerkiksi satamat ovat keskeinen palanen Suomen taloutta, joten AKT:n mahdolliset työtaistelu-uhat olisivat helposti melkoinen pajavasara tai suoranainen moukari työmarkkinoilla. Mahdollisilla työtaisteluilla on nopeasti erittäin iso hintalappu kansantaloudelle, esimerkiksi vientikuljetusten häiriintyessä.

Työmarkkinahermopeliin kuuluu osaltaan myös se, että kun teknologiateollisuudesta odotetaan nyt suman avaajaa, niin perässä tulevissa neuvotteluratkaisuja seurataan tarkasti. AKT:n sopimusten ohella iso Palvelualojen ammattiliiton PAMin kaupan alan sopimus ovat päättymässä tammikuun lopussa.

Lisäksi kunta-alan palkankorotukset on kunta-alan erillissopimuksen myötä linkitetty AKT:n ja Teollisuusliiton tiettyihin sopimuksiin. Jos verrokkisopimusten korotukset olisivat esimerkiksi viisi prosenttia, kunta-alalla korotukset olisivat palkkaohjelman myötä karkeasti laskien kuusi prosenttia. Oma sotkunsa voi tulla vielä siitä, että verrokkisopimusten korotusten pitäisi ensisijaisesti olla tiedossa helmikuun alussa.

Nämä yleisen linjan määrittelevät sopimukset ovat teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden työntekijäsopimukset sekä Elinkeinoelämän keskusliittoon EK:hon kuulumattoman Autoliikenteen työnantajaliiton ja AKT:n kuorma-autoalan työehtosopimussopimus.

”Ei tämä tälläkään kertaa helppoa ole”

Autoliikenteen Työnantajaliiton toimitusjohtaja Mari Vasarainen kertoo, että neuvotteluja AKT:n kanssa on käyty tiheään tahtiin. Neuvottelut jatkuvat tällä viikolla.

”Ei tämä tälläkään kertaa helppoa ole. Kesken on. Matkaa on vielä”, kuvaa Vasarainen neuvottelutilannetta.

Hänen mukaansa toistaiseksi on keskusteltu vasta tekstikysymyksistä, palkankorotuskeskusteluihin ei ole vielä päästy.

Vasarainen sanoo, että kun palkkakeskusteluun päästään, tilannetta ei helpota heidän sopimuksensa linkitys kunta-alan ratkaisuun.

Hänen mukaansa kuorma-autoalalla yritysten kyky palkankorotuksiin on heikko, koska viime vuonna polttoaineen hinnannousu iski lujasti.

”Tavaramäärät ovat pudonneet alkutalvesta ja koko ajan mennään alaspäin, kun verrataan edellisvuosiin.”

AKT:n hallitus koolla loppuviikosta

AKT:lla on aikataulun mukaisesti hallituksen kokous tämän viikon perjantaina.

”Siellä katsotaan, mikä tilanne on. Sen mukaan tehdään päätöksiä”, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoi viime viikolla.

Maanantaina Kokko kirjoitti Twitterissä, että ostovoima on heikentynyt ja kotimarkkinat kärsivät eniten, jos kulutus hiipuu.

”Kunnolliset palkankorotukset ovat tarpeen.”

Kuukausi sitten SAK:laiset liitot kertoivat yhteistyön tiivistämisestä, yhteisistä palkkatavoitteista ja mahdollisista koordinoiduista järjestötoimista. Liittojen tavoitteena on saada SAK:n liittojen jäsenille Saksassa saavutettuun teollisuuden palkkaratkaisuun vertautuva tulos.

Saksan suurin ammattiliitto IG Metall hyväksyi loppuvuodesta sopimuksen, joka on perinteisesti toiminut merkkipaaluna ratkaisuille Saksan metalli- ja elektroniikkateollisuudessa ja laajemminkin teollisuudessa. Sopimuksen myötä palkat nousevat 5,2 prosenttia ensi vuonna ja 3,3 prosenttia vuonna 2024. Merkittävää on, että IG Metallin sopimukseen kuuluu myös kahdessa erässä maksettava 3 000 euron kertaerä, joka on Saksan hallituksen linjausten myötä verovapaa.

Kokko totesi viime viikolla, että ”AKT:n malliin, meillä on kyllä kaikki työkalut pakissa”.

Jos sopua ei löydy, sopimukseton tila alkaa helmikuun alussa monilla sopimusaloilla, ja tällöin työtaistelut ovat mahdollisia. Periaatteessa työtaistelu-uhista voidaan kuulla sitä ennen, koska työtaisteluista pitää ilmoittaa 14 vuorokautta etukäteen.

Tammikuun loppuun on alle kaksi viikkoa aikaa. Yleensä työmarkkinoilla mahdolliset työtaistelutoimet kiristyvät asteittain. Ennen lakkovaroituksia voidaan nähdä esimerkiksi ylityökieltoja.

”Yritysten taloudellinen tilanne on vaikeutunut”

Usein kuljetusalasta puhuttaessa esiin nousee erityisesti satamien tilanne ja ahtaajien sopimusväännöt.

Alan työnantajapuolta edustavan Satamaoperaattorien toimitusjohtaja Juha Mutru kertoo, että neuvotteluja AKT:n kanssa on käyty tiiviisti suunnitelman mukaisesti.

Mutru ei lähde avaamaan, mitkä tekstiasiat ovat nyt pöydällä.

”Kyllähän tässä seurataan, millainen palkankorotuslinja tähän valtakuntaan on muodostumassa”, Mutru sanoo.

FAKTAT Moni sopimus päättymässä Teknologiateollisuudessa voimassa olleet työehtosopimukset päättyivät jo marraskuun lopussa. Teknologiateollisuuden työnantajien ja Teollisuusliiton neuvottelut jatkuvat maanantaina 16.1. Kemianteollisuudessa keskeiset sopimukset päättyivät joulukuun lopussa. Moni sopimus päättyy tammikuun lopussa. Monien AKT:n sopimusten ohella Palvelualojen ammattiliiton PAMin iso kaupan alan sopimus päättyy tammikuun lopussa.

Mitä neuvottelutilanteeseen vaikuttaa yleinen työmarkkinatilanne, jossa teollisuuden ratkaisut ovat auki ja taustalla kummittelee kunta-alan ratkaisu?

Mutrun mukaan kunta-alan sopimuksen linkityksestä ”ei ole mitään hyvää sanottavaa”.

”Toivotaan, että vientialojen neuvotteluissa osapuolet löytävät nopeasti toisensa.”

Mutrun mukaan koronakriisi sekoitti koko kansainvälistä logistiikkaa, mutta vuosi 2021 oli alalla kohtalaisen hyvä. Viime vuonna Ukrainan sodan vaikutukset ja energianhinnan nousu muuttivat alan tilannetta.

Satamat ovat viime aikoina vähentäneet työvoimaa eri tavoin. Esimeriksi metsäteollisuustuotteiden osalta varastot Euroopassa alkavat täyttyä.

”Kysyntä on heikentynyt”, Mutru sanoo.

Huolestuttaako, että neuvottelujen pakkautuminen työmarkkinoilla voi johtaa lakkokevääseen?

”Tilanne on vaikea, kun inflaatio on lisännyt palkansaajien odotuksia samaan aikaan, kun yritysten taloudellinen tilanne on vaikeutunut. Toivotaan kuitenkin, että ratkaisut löytyvät ilman hankalia työmarkkinahäiriöitä”, Mutru sanoo.