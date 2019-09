Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo Uudelle Suomelle, ettei hyväksy pääministeri Antti Rinteen (sd) lausuntoa hoitajamitoituksesta. Rinne sanoi keskiviikkona, että rahat eivät riitä 4000 uuden hoitajan ja lääkärin palkkaamiseen tällä vaalikaudella.

Oppositiossa on jo tulkittu Rinteen lausunnon tarkoittavan sitä, ettei koko sitovaa 0,7:n hoitajamitoitusta vanhustenhoivaan saada tällä vaalikaudella. Hallitus antaa esityksensä asiasta vielä tämän vuoden aikana, mutta kukaan ei vielä tiedä, miten pitkää siirtymäaikaa asiantuntijat suosittelevat.

”Tämä on se sama mantrani, mutta kun tämä on tämä sote niin valtavassa kriisissä, että nyt on arvovalintojen paikka pääministerillä. Nyt se on mietittävä, mihin me se yhteinen raha laitetaan”, Rytkönen sanoo.

Rytkönen nostaa esiin sen, että Suomella on hanke neljästä uudesta sotalaivasta. Niiden yhteenlaskettu hinta on 1,2 miljardia euroa. Rytkönen ei halua puuttua puolustuspolitiikkaan, mutta rahapuoli häntä mietityttää.

”Kun on 1,2 miljardia niihin laivoihin ja samaan aikaan me puhutaan aika paljon pienemmistä summista, kun me puhutaan soteen liittyvistä summista. Se on jännä, että kun puhutaan sotesta ja rahasta, tästä tulee tosi myrsky, mutta sitten, kun puhutaan puolustusmenoista tai hävittäjähankinnoista, [kukaan ei kritisoi]. En vain jaksa kuin ihmetellä, että kun sote-alalla ne lisäykset mitä me lasketaan, ne eivät kuitenkaan syökse tätä meidän Suomea tuhoon. Enemmän me syöstään itsemme tuhoon sillä, ettemme pidä peruspalveluista huolta.”

”Tämän haluan pääministerillekin sanoa: kun hän tykkää puhua investoinneista, niin sanoisin niin päin, että sote on investointi. Terve työvoima on investointi.”

”Kyllä me saadaan niitä työntekijöitä alalle, kun työolot ja palkat ovat kunnossa. Miten vaikea yhtälö tämä nyt voi olla? En nyt vain ymmärrä. Kaikki tietävät, miksi jengi pakenee meidän alalta. Ei sitä näköjään haluta ratkaista.”

Et siis hyväksy Rinteen vastausta, että raha ei riitä?

”En.”

”Kyse on siitä, miten se yhteinen potti jaetaan. Nyt on sitten tiukka paikka miettiä, että halutaanko me tähän osoittaa rahaa kuinka paljon. Sen mukaan tulee tuloksia.”

”Se on arvovalinta. Ei sitä kukaan talkootyönäkään tee.”

Rytkösen mukaan hänen oma motiivinsa tehdä työtään liittyy vahvasti siihen, millaiset sote-palvelut hänen omilla lapsillaan on tulevaisuudessa.

”Tämä on isompi kuva. Nyt tehdään isoja, isoja ratkaisuja meidän hyvinvointipalveluiden kanssa. Näitä ei kannattaisi nyt munata.”

Viestisi on siis se, että rahaa riittää, jos priorisoidaan asiat?

”Juuri näin. Kyllä.”

Tuleeko sitova 0,7:n hoitajamitoitus tällä vaalikaudella vai onko siirtymäaika niin pitkä, että aika ei riitä?

”Eikö se ole silloin aika pienestä kiinni, jos se on vain rahasta kiinni? Silloin se on lopulta vain tahtotilasta kiinni. Tämä hoitajamitoitusasia on pitkään jumpattu ja laskettu moneen kertaan. Nyt vain ehkä puuttuu uskallus tehdä ne päätökset ja viedä ne loppuun. Täytyy olla rohkeus suunnata se raha oikein. Kyllä sen verran mutkat vedän suoriksi, että vastaan, että kyllä se on mahdollista saada tällä vaalikaudella – jos siihen osoitetaan rahaa.”