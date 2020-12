Oppositiopuolue kokoomus vaatii hallitukselta veronkevennyksiä. Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok) nosti eduskunnassa esiin Ruotsissa tehdyt elvytysratkaisut.

”Arvoisa pääministeri, toverinne Ruotsissa laskevat veroja. Miksei se toimisi Suomessa? Miksi te nostatte veroja?” Lepomäki kysyi torstain kyselytunnilla ja tarjosi hallitukselle kokoomuksen vaihtoehtobudjetin keinoja.

LUE MYÖS Kokoomuksen luku lähestyy karmaisevaa rajaa – Nyt on piru merrassa myös Li Anderssonilla

Pääministeri Sanna Marin (sd) ei vastannut verokysymykseen suoraan, vaan totesi, että hallituksen keskeinen tehtävä vielä ensi vuonna on selvitä koronakriisistä ja tehdä lisäksi elvyttäviä toimia, jotka tuovat Suomeen uusia investointeja ja uusia työpaikkoja.

Kansanedustaja Antti Häkkänen (kok) huomautti, että Marin jätti vastaamatta itse kysymykseen, ja nosti esiin työllisyyskeinot, joita hallitukselta on odotettu koko vaalikausi. Häkkänen kysyi, tuleeko työllisyyskeinoja vihdoin.

Pääministeri Marinin mukaan ”hallitus on koko kautensa ajan tehnyt työllisyystoimia”. Kommentti sai aikaan huutoja salissa. Viimeksi työllisyystoimia tehtiin budjettiriihessä, Marin sanoi.

Hallituksen kertomat luvut puhuttivat tuolloin. Marinin hallitus julkaisi syyskuun budjettiriihessä listan toimista, joiden on tarkoitus tuoda 31 000–36 000 lisätyöllistä vuosikymmenen loppuun mennessä. Valtionvarainministeriö julkaisi taustalaskelmiaan ja valtiovarainministeriön johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen sanoi suoraan, että julkisessa keskustelussa virkamiehet joutuivat hankalaan väliin. Hän painotti, että laskelmat olivat luonnoksia.

LUE KÄRKKÄISEN HAASTATTELU:

Marin toisti, että hallitus esitteli budjettiriihessä työllisyystoimet yli 30 000:n työllisen osalta. Työmarkkinajärjestöiltä odotettiin ehdotusta marraskuun loppuun mennessä, mutta osapuolet eivät päässeet yksimielisyyteen. Marinin mukaan ”hallitus tulee tekemään nämä päätökset vielä tämän vuoden puolella".

Pääministerin mukaan hallitus jatkaa työllisyystoimien tekemistä myös ensi vuonna ”niin kehysriihessä kuin siitäkin eteenpäin”.

LUE MYÖS Saarikon keskustan pakka on levällään – Julki pulpahteleva änkyröinti turhauttaa

”Hallitus on sitoutunut siihen, että tällä hallituskaudella 80 000:n työllisen osalta päätökset tehdään. Nämä vaikutukset tulevat näkyviin tällä vuosikymmenellä. Koronakriisin keskellä on ymmärrettävää, että tämä yleinen taloudellinen tilanne on iso haaste meille kaikille, ja sen vuoksi meidän pitää tehdä niitä elvyttäviä toimia, jotta työllisyys myös tässä ajassa paranee", Marin sanoi torstaina kyselytunnilla.

Lepomäki: ”Täysin äärivasen tie”

Lepomäki palasi verotukseen vielä kyselytunnin lopulla ja kertoi saaneensa muutaman kansalaisviestin siitä, miksi pääministeri ei vastaa selvään kysymykseen.

”Ymmärrättekö te, että te olette valinnut Euroopan mittakaavassa aivan täysin äärivasemman tien? Mitä sen tunnelin päässä pilkottaa? Ja mikä teidän veropolitiikkanne lopulta on? Eli aiotteko vieläkin lisätä suomalaisten verorasitusta, jo tässä tilanteessa?” Lepomäki ryöpytti.

Marin ei kommentoinut verokysymystä, vaan painotti, että hallituksella on yhteinen linja. Hän huomautti, että Suomi on Euroopassa hoitanut koronakriisiä tähän mennessä verrattain hyvin ja selvinnyt vähäisemmin taloudellisin vaurioin kuin monet muut maat.

Verokysymykseen viittasi valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk).

LUE MYÖS Sanna Marin vie hapen Annika Saarikolta

”Aikaisemmin kysyttiin, miksi me emme alenna veroja. Meillä on se perusanalyysi tällä hetkellä se, että esimerkiksi ihmisten kotitalouksien kulutuskäyttäytymiseen kaikkein eniten tällä hetkellä vaikuttaa se, minkälaiseksi turvallisuudentunne tunnetaan. Ja me olemme huolehtineet tämän vuoden ajan ja huolehdimme ensi vuoden ajan siitä, että näissä kriisin olosuhteissa ihmiset voisivat mahdollisimman hyvin normaalielämäänsä jatkaa. Se luo perustan myös sille, että tämän kriisin jälkeen sitten oltaisiin kaikki valmiita yhdessä ottamaan vauhtia eteenpäin”, Vanhanen sanoi torstaina eduskunnassa.

Lindtman: ”Jotain jätetään kertomatta”

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman oli syventynyt kokoomuksen vaihtoehtobudjettiin, jossa puolue esitti mittavia veronkevennyksiä, ja pyytänyt arviota eduskunnan tietopalvelulta.

”Kävi ilmi, että kyllä tässä nyt vähän jotain jätetään kertomatta. Sain tietopalvelulta arvion, jossa kerrotaan, että itse asiassa tässä on aika paljon häviäjiä ja heitä, joille tämä polku on kyllä aika kivinen”, Lindtman sanoi.

Hänen mukaansa esimerkiksi opiskelijakotitaloudet häviäisivät jopa parisataa euroa, samoin häviäisivät pitkäaikaistyöttömät. Suurimmat voittajat kokoomuksen vaihtoehdossa olisivat Lindtmanin mukaan kaikkein hyvätuloisimmat ja suurimmat häviäjät taas kaikkein pienituloisimmat.

”Siellä on isot leikkaukset asumistukeen, toimeentulotukeen, työttömyysturvaan, työttömien eläkekertymään”, Lindtman sanoi.