Sdp:n kansanedustaja, ex-ulkoministeri Erkki Tuomioja ihmettelee, miksi valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko allekirjoitti viime viikolla euroalueen velkakuria koskevan kannanoton, jossa ovat Suomen lisäksi mukana Itävalta, Hollanti, Ruotsi, Tanska, Tsekki, Slovakia ja Latvia.

”Nyt on Suomi eksynyt väärään joukkoon kun valtiovarainministeri on laittanut nimensä ns. "nuukien maiden" tiukka kiristyspolitiikkaa vaativan ja Euroopan kasvun ja työllisyyden vaarantavan kahdeksan EU-maan kirjeeseen. Haetaanko tällä jotain etäisyyttä Saksaan, joka ei allekirjoittajiin onneksi kuulunut”, Tuomioja kysyy Facebookissa.

Itävallan aloitteesta syntyneessä kannanotossa painotetaan jäsenmaiden julkisen talouden kestävyyttä ja sen luoman talouspoliittisen liikkumavaran merkitystä sekä tavoitetta korkeiden velkatasojen alentamisesta. Itävalta on avoimesti kertonut kannattavansa nykyistä tiukempia sääntöjä ja myös kovia sanktioita niitä rikkoville. Saarikko puolestaan on useaan otteeseen linjannut kannattavansa vanhoissa säännöissä pitäytymistä.

”Olisi mielenkiintoista tietää miten kirjeen allekirjoituspäätös syntyi ja onko suuri valiokunta käsitellyt tätä”, Tuomioja huomauttaa.

(Juttu jatkuu upotuksen alla.)

FAKTAT Velkakuri uusiksi Vuonna 1997 solmitussa kasvu- ja vakaussopimuksessa valtionvelan raja 60 prosenttia ja budjettialijäämän 3 prosenttia bkt:sta. Alkuperäisenä tavoitteena oli korjata liiallisia budjettialijäämiä ja liiallista julkista velkarasitetta. Budjettikurisäännöiksi kutsuttu sopimus on ollut jäissä koronakriisin vuoksi ja myös pysyy jäissä ainakin ensi vuoden loppuun. Neuvottelut sääntöjen uudistamisesta alkavat Saksan vaalien jälkeen. Euroopan komissio on halunnut uudistaa EU:n jäykkiä talouspolitiikan sääntöjä pitkään.

Euroopan komission varapuheenjohtaja, toinen talouskomissaari Valdis Dombrovskis kommentoi kannanottoa tuoreeltaan EU-maiden valtiovarainministerin Ecofin-kokouksessa sunnuntaina. Hän korostaa nykyisten velkakurisääntöjen haasteita ja sanoo niiden vaativan ratkaisua.

”Meidän on tuettava sekä talouden elpymistä että talouden kestävää kasvua”, komissaari sanoi tiedotustilaisuudessa Ecofin-kokouksen jälkeen sunnuntaina.

Niin sanotut nuukat maat vastustavat myös ekologista siirtymää koskevien investointien jättämistä velkakurin ulkopuolelle. Tämä niin sanottu kultainen sääntö on Dombrovskisin mukaan kuitenkin tulossa ja myös asiantuntijat suosittelevat sitä.

Toinen talouskomissaari Paolo Gentiloni veti uusien sääntöjen suuntaviivat jo aiemmin. Hän korostaa, ettei finanssikriisin aikana ja jälkeen tehtyjä virheitä tule toistaa.

”Meidän tulisi oppia edellisestä kriisistä, jolloin nettoinvestointien määrä putosi lopulta nollaan ja monissa maissa jopa negatiiviseksi. Jos olemme tosissamme, tällainen on nyt mahdoton. On selvää, että jos olemme esimerkiksi ekologisen siirtymän suhteen tosissamme, emme voi sallia julkisten investointien laskua. On syytä keskustella, miten investointeja voidaan kannustaa budjettikurisääntöjenkin avulla. Itse uskon, että tämä on kaikkien jäsenmaiden edun mukaista”, hän sanoi Ecofin-kokouksen yhteydessä toimittajille.

Myös ekonomistit ovat ihmetelleet uutta nuukaa kannanottoa. Viimeksi maanantaina Jacques Delors Institute - ajatuspajan varajohtaja ja vanhempi tutkija, ekonomisti Lucas Guttenberg arvioi, ettei nuukat maat edes itse usko vaatimustensa toteutumiseen.

”Poliittisesti on kuitenkin paljon mukavampaa antaa komission tehdä likainen työ sen sijaan, että allekirjoittajat joutuisivat kotimaissaan perustelemaan sitä, miksi sääntöjä on muutettava.”