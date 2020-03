Poliisi muistuttaa, että koronaviruksen tietoinen levittäminen on vakava rikos.

”Viestimme viikonlopun viettäjille: Koronaviruksen leviämisen estämiseksi toivomme, että asukkaat harkitsevat tarkkaan anniskeluravintoloihin menemistä viikonlopun aikana. Ihmisten pakkautuminen ravintolohin on riski, vaikka sitä ei ole kielletty”, Hämeen poliisi tviittaa.

Samalla poliisi vetoaa virkatehtävissä olevien poliisien turvallisuuden puolesta.

”Usein sulkemisaikaan ravintoloiden liepeillä on myös järjestyshäiriöitä, joihin poliisit joutuvat puuttumaan. Nyt on tarpeen suojata jokaista poliisiamme tartunnalta, joten toivomme, että tällaisia tilanteita olisi viikonlopun aikana mahdollisimman vähän. Nyt jos koskaan jokainen kansalainen on avainasemassa kokonaisturvallisuuden varmistamisessa.”

Lounais-Suomen poliisi vetoaa puolestaan erityisesti nuoriin.

”Nyt on vähän eri meno. Pyydämmekin, että nuoret (sen enempää toki kuin vanhemmat tai isovanhemmatkaan) ette nyt isoin joukoin kokoontuisi keskustoihin, kylille, grillikatoksiin, ei leikkipuistoihin, eikä koulujen parkkiksille, ei kauppojen pihoille, eikä etenkään kotibileisiin. Hinku nähdä kavereita on luonnollisesti iso. Ymmärrämme kyllä. Eristys, etäily ja kokoontumisrajoitukset vaativat meiltä kaikilta nyt paljon. Mutta näillä nyt mennään”, poliisi kirjoittaa Facebook-sivullaan.

Lounais-Suomen poliisi muistuttaa, että harkintaa käyttämällä ja poikkeuslaissa annettuja määräyksiä noudattamalla suojelemme paitsi itseämme myös läheisiämme.

