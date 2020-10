Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) penäsi toistuvasti oppositiolta yhteistä ohjelmaa eduskunnan välikysymyskeskustelussa keskiviikkona.

Hallitus vastasi opposition yhteiseen välikysymykseen hallitusohjelman talous- ja työllisyystavoitteiden hylkäämisestä. Välikysymyksessä olivat mukana kaikki opposition eduskuntaryhmät eli kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt. Perjantaina äänestetään hallituksen luottamuksesta, jonka hallitus pystyy varmistamaan edustajaenemmistöllään.

Vanhanen piti välikysymyksen aihetta tärkeänä ja totesi, että velasta pitää olla huolissaan.

”Kysymyksen arvoa vähentää kuitenkin asioiden tarkoituksellinen irrottaminen yhteyksistään. Välikysymyksen perimmäinen tarkoitushan on kaataa hallitus ja muodostaa uusi hallitus. Jää kuitenkin epäselväksi, onko välikysymyksen allekirjoittaneilla kansanedustajilla ja heidän puolueillaan mitään yhteistä linjaa, joka tarjoaisi vaihtoehdon hallituksen talouspolitiikalle”, Vanhanen sanoi ja aiheutti hälinää ja välihuutoja salissa.

Vanhanen huomautti, että Suomi tarvitsee viikoittain poliittista hallitusta tekemään päätöksiä, joita koronakriisi edellyttää.

”Silloin jos hallitus kaadetaan, niin silloin on vähintäänkin syytä olettaa, että teillä on olemassa suunnitelma, miten te kokoatte nopeasti muutamassa päivässä uuden hallituksen”, Vanhanen sanoi.

”Te yritätte kaataa hallituksen keskellä tällaista kriisiaikaa. Sen tähden minusta on täysin perusteltua, että hallitusrintamassa, kun harkitaan välikysymysäänestykseen osallistumista, oletetaan, että teillä on mielessänne hallitusohjelma, yhteinen käsitys siitä, mitä oppositio tekisi vastaavassa tilanteessa, ja tätä me peräänkuulutamme. Onko teillä yhteinen käsitys siitä?"

Kurvinen: ”Halla-ahon ykköshallitus”

Oppositiossa Vanhasen vaatimus opposition yhteisestä ohjelmasta aiheutti ihmetystä. Esimerkiksi perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri ihmetteli, onko hallitus kaatumassa jo ennen äänestystä ja kiinnitti huomiota myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen sanoihin.

”Kuten valtiovarainministeri totesi, välikysymyksen tavoitteena on kaataa hallitus. Siksi haluankin kysyä teiltä: edustaja Orpo, oletteko valmiita liittymään yhteiseen, Jussi Halla-ahon ykköshallitukseen tämän välikysymyksen ohjelman perusteella?” Kurvinen tiedusteli salissa.

”Haluankin kysyä: oletteko te, edustaja Halla-aho, edes lukenut tätä välikysymystä? Nyt kokoomuksen vanavedessä vaaditte sosiaaliturvan leikkauksia tähän kriisin keskelle. Mitähän työmiehen tuumaustunnilla tästä oikein tuumataan? Koska tavoitteenanne on kaataa nykyinen hallitus, kysynkin teiltä, edustaja Halla-aho: oletteko valmis ryhtymään pääministeriksi ja ottamaan kokoomuksen hallitukseenne?"

Ihmetystä Vanhasen sanoista heräsi siinä määrin, että hän selitti vaatimustaan illalla Facebookissa. Vanhanen huomautti, että toimitusministeristönä jatkavalla hallituksella ei olisi mahdollisuutta kriisiajan päätöksiin ja tarvittaisiin nopeasti uusi poliittinen hallitus. Siksi hän peräänkuulutti välikysymyksen tekijöiden yhteistä kantaa työllisyysasioista.

”Kaikki eivät ole ymmärtäneet miksi olen välikysymyskeskustelussa peräänkuuluttanut oppositiolla heidän yhteistä ohjelmaa. Teen sen siksi, että jos oppositio onnistuu kaatamaan hallituksen, meillä ei olisi normaaliajan tapan mahdollisuutta kuukausien hallitusneuvotteluihin. Toimitusministeristönä jatkava hallitus ei voisi eikä saisi tehdä sellaisia päätöksiä, joita lähes viikoittain on tehtävä. Maa tarvitsisi muutamassa päivässä uuden poliittisen hallituksen. Siksi vakavassa tilanteessa myös oppositiolla on ja pitää olla vastuu parlamentaarisen järjestelmämme toimintakyvystä keskellä koronakriisiä”, Vanhanen kirjoitti Facebookissa.