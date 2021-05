Valtioneuvosto tekee torstaina periaatepäätöksen Suomen hybridistrategian toimintasuunnitelman päivityksistä. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi jo keskiviikkoiltana päivityksistä, joista merkittävimmät koskivat kokoontumisrajoitusten lieventämisistä kaikilla epidemiatasoilla.

Lievennykset koskevat ennen kaikkea ulkona järjestettäviä kokoontumisia ja yleisötilaisuuksia. Epidemian perustasolla näitä ei rajoiteta ollenkaan. Lähikontaktin välttämisvelvoite poistuu eikä yleisötilaisuuksia rajoiteta näillä alueilla erikseen, mutta ”riittäviin etäisyyksiin kannustetaan”.

Kiihtymisvaiheen alueilla paino on lähikontaktien välttämisessä. Tilaisuuksiin sekä erilaisten tilojen käyttöön annetaan suositukset lähikontaktin välttämisvelvoitteista. Alueilla luovutaan toiminnan keskeytyksistä ja laajasta etäopetuksesta.

Leviämisvaiheen alueilla on jatkossa mahdollista järjestää isojakin ulkotilaisuuksia turvaväliohjein ja eriyttämisjärjestelyillä. Sisätiloissa kokoontumiset rajataan edelleen kymmeneen henkilöön, mutta mahdollisuuksia lieventää tätä rajoitusta tarkastellaan heti kesäkuun alussa uudelleen.

Epidemiatasoa määrittäessä puhutaan jatkossa vain 14 vuorokauden ilmaantuvuusluvusta. Kriteereissä otetaan entistä enemmän huomioon rokotuskattavuuden paraneminen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru painotti, että epidemia ei ole ohi.

”On edelleen perusteltua, että alueilla pidetään yllä kattavia keinoja tartuntojen estämiselle”, Kiuru sanoi. ”Toimien välttämättömyyttä korostavat muuttuneet viruskannat.”

Sen korostamiseksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen kertoi tiedotustilaisuudessa alueen sairaalaepidemiasta, jonka aiheuttajaksi on paljastunut niin sanottu Intian variantti.

Todennäköisesti yhdestä lähteestä tulleen tartunnan myötä sairastuneita on sairaalaepidemiassa jo 90. Variantti on levinnyt suojatoimista ja rokotuksista huolimatta, erityisesti vain yhden rokoteannoksen saaneiden kautta. Virusvariantin aiheuttamaan tautiin on kuollut myös kaksi rokotusta saaneita henkilöitä.

STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen sanoi puheenvuorossaan, että Kanta-Hämeen kokemukset antavat aihetta varovaisuuteen rokotusohjelman hyvästä etenemisestä huolimatta.

”On todennäköistäkin että paikallisia epidemiaryppäitä ja pyrähdyksiä voi esiintyä jatkossakin. Pandemia varmasti jatkuu maailmanlaajuisesti aika pitkään, eli kyllä tässä aihetta varotoimiin tulee olemaan pitkään”, Puumalainen sanoi.

Iltalehti kysyi tiedotustilaisuudessa, mitä lievennykset tarkoittavat kesäjuhlille, kuten häille.

Ministeri Kiuru vastasi vedoten asiantuntijoihin ja muun muassa viiden sairaanhoitopiiriin johtajien lausuntoon, jonka mukaan sisätilojen kokoontumisrajoituksia ei ole vielä tässä tilanteessa turvallista lieventää leviämisalueilla. Hallitus kuitenkin tarkastelee tilannetta uudelleen kesäkuun alussa.

STM:n johtaja Pasi Pohjola lisäsi, että yksityistilaisuuksia koskevia rajoituksia ovat antaneet myös kunnat ja kaupungit.

”On parempi olla antamatta yksiselitteistä vastausta, vaan katsoa millä lailla päätöksenteko etenee, millä tavalla kaupungit ja kunnat tätä toteuttavat. Mutta tietysti kun ollaan epidemian perustasolla, kovin paljon ei yksityistilaisuuksia suositella rajoitettavaksi, kun ei yleisötilaisuuksiakaan rajoiteta”, Pohjola sanoi.