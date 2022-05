Turkin vastustus Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksille tulee ottaa vakavasti, sillä jokaisella Naton jäsenmaalla on ”ihan tosiasiallinen” veto-oikeus jäsenhakemuksiin, katsoo kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen.

Häkkänen ja kolmen muun suuren puolueen johtohahmot kommentoivat muun muassa Turkki-kysymystä Yrittäjien tentissä tiistaina. Tentti on nähtävissä Uuden Suomen verkkosivuilla tässä jutussa.

Vaikka kiista on vakava, Häkkänen uskoo, että asia ratkeaa diplomatialla ja neuvotteluteitse.

”Turkki ajaa nimittäin itsensä vuosikymmenten paitsioon, jos se tosiasiassa vie tämän päätyyn asti tällä kielteisellä kulmalla”, hän sanoo viitaten muiden jäsenmaiden laajaan tukeen Suomelle ja Ruotsille.

Turkin puheissa on esiintynyt vaatimus ”terroristiepäillyiksi” Turkissa katsottujen henkilöiden luovutuksista. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm kommentoi asiaa paneelissa toteamalla, että lähtökohdan on oltava Suomen sitoutuminen kansainvälisiin sopimuksiin ja ihmisoikeuksiin. Luovutuskysymykset ratkoo Suomessa tuomioistuin.

Malm arvioi, että sisäpoliittiset syyt ovat vähintään osin Turkin vastustuksen taustalla. SDP-johtajan mukaan tilanteessa on syytä ”vetää henkeä” eikä ryhtyä hätäisiin johtopäätöksiin. Kokoomuksen Häkkänen puolestaan katsoi, että tilanteeseen on haettava ratkaisua nopeasti, mihin hän uskoo valtiojohdon yhdessä Suomen kumppanimaiden kanssa myös pyrkivän.

Katso koko tentti jälkilähetyksenä:

Nato on ”turvallisuuspoliittinen ratkaisu”, ei arvoyhteisö?

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi olisi ”levollisin mielin” kiistan ratkaisun suhteen. Hän otti tentissä kantaa Nato-keskustelussa esiintyneeseen väitteeseen, että Nato olisi ”läntinen arvoyhteisö”. Turkin peli kertoo keskustajohtajan mielestä muusta.

”Naton joukossa on myös maita, jotka eivät ole niin läheisiä arvoiltaan meille. Tämä kertoo, että kysymyksessä on turvallisuuspoliittinen ratkaisu – me liitymme puolustusliittoon. EU-jäsenyys on enemmän ollut arvolähtöinen ratkaisu Suomelle”, Lohi sanoi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lulu Ranne kommentoi kysymystä, tuleeko Suomen ja Ruotsin yhä edetä Nato-prosessissa yhdessä. Ranteen mukaan tilanteessa ”ei roikuta kenenkään käsikynkässä”, vaan maat tekevät itsenäiset ratkaisunsa.