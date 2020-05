Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen esittää Suomeen Norjan mallin mukaista koronakomissiota. Virkkunen arvioi Puheenvuoron blogissaan, että Suomen vastaus koronakriisiin on ollut hapuileva.

”Eri viranomaiset ovat tehneen vaikeassa tilanteessa parhaansa, mutta suomalaisen yhteiskunnan kokonaisresurssit ovat jääneet vajaakäytölle”, hän kirjoittaa.

Virkkusen mukaan Suomen kannattaisi hakea mallia kriisitoimien arviointiin Norjasta, jossa pääministeri Erna Solbergin johtama hallitus on alistanut oman toimintansa ulkopuolisen ja riippumattoman asiantuntijaryhmän arvioitavaksi.

Norjan lisäksi myös Ruotsin pääministeri Stefan Löfven on kertonut aikeistaan nimittää samankaltaisella tehtävänannolla toimiva koronaryhmä, jonka tehtävänannon muotoilisivat Ruotsin eduskuntapuolueet yhdessä.

Suomen hallitukselta vastaavaa lupausta ei vielä ole kuultu.

”Nyt pääministeri Sanna Marinin kannattaisi tähän tarttua”, Virkkunen sanoo.

Norjan koronakomission tehtävänä on tehdä kriisitoimista kattava ja puolueeton jälkiarvio, joka julkaistaan maaliskuussa 2021, eli noin puoli vuotta ennen maan parlamenttivaaleja. Komission toimeksianto on laaja ja se voi käyttää ulkopuolista asiantuntemusta sekä saada käyttöönsä salaiseksi luokiteltua tietoa, minkä hallitus on sitoutunut mahdollistamaan tarvittaessa erityislainsäädännöllä.

Norjassa komission jäseniksi on nimitetty muun muassa nykyisiä ja entisiä korkeita virkamiehiä, kaupunginjohtajia, professoreita ja tuomareita.

Virkkusen mukaan samankaltainen kokoonpano sopisi varmasti myös Suomeen.

”Nostaisin itse ryhmään lisäksi kansalaisyhteiskunnan edustajia ja kokeneita journalisteja. Ryhmän tulisi koostua useiden eri sektoreiden osaajista, jotka osaavat kysyä oikeat kysymykset ja etsiä niihin luotettavat vastaukset. Työssä tarvitaan monipuolisesti eri alojen asiantuntemusta.”

Hän katsoo, että selvityksen tarvetta lisää se, että hallituksen toiminta on niin Norjassa kuin Suomessa siirretty normaalin parlamentaarisen kritiikin ulkopuolelle.

”Suomessa esimerkiksi välikysymykset, jotka ovat opposition keskeisimpiä työkaluja, on käytännössä lopetettu kriisin ajaksi. Väärän tiedon antaminen ja muut virheet, joista normaalitilanteessa olisi vaadittu ministereitä kovaan vastuuseen, ovat jääneet monelta osin käsittelemättä. Se on ollut perusteltua, sillä kriisitilanteessa hallitusta ei ole haluttu horjuttaa”, Virkkunen sanoo.

