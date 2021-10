Hannamiina Tanninen,Hongkong: Rajoitukset kiristyvät

Kiinassa on viime viikkojen aikana ollut virallisten lukujen mukaan joitakin kymmeniä uusia havaittuja koronavirustapauksia päivässä. Tapauksia on havaittu eri puolilla Kiinaa ja ainakin osa niistä on koronaviruksen deltavariantiksi luokiteltavia tartuntoja. Yhteensä paikallisia tartuntoja on havaittu noin 200 lokakuun puolenvälin jälkeen.

Siinä missä muualla maailmassa vastaavat pienet tartuntaluvut olisivat juhlan aihe, on Kiinassa ryhdytty jälleen järeisiin varotoimiin kaikkien tartuntojen nitistämiseksi. Miljoonia ihmisiä on asetettu ulkonaliikkumiskieltoon ja pakkotestauksen alaisiksi.

Kiinan sisäisiä matkustusrajoituksia on kiristetty entisestään, ja muun muassa maan pääkaupunkiin Pekingiin on entistä vaikeampaa päästä varsinkaan alueilta, joissa on havaittu koronavirusta. Mikäli on sattunut vierailemaan Pekingin ulkopuolella paikassa, missä on ilmennyt uusia koronatartuntoja, ei kaupunkiin toistaiseksi ole asiaa.

Toistaiseksi ei ole mitään merkkejä siitä, että Kiina olisi edes valmistautumassa höllentämään nollatoleranssiaan koronaviruksen suhteen, siinä missä muualla maailmassa strategiana on yhä useammin viruksen kanssa eläminen.

Kiina on virallisten lukujen mukaan saanut rokotettua lähes 80 prosenttia väestöstään. Kiinassa kehitettyjä koronavirusrokotteita ryhdytään antamaan kansallisen päätöksen nojalla myös 3–11-vuotiaille. Ainakaan toistaiseksi julkisessa keskustelussa ei silti ole kuultu puheenvuoroja siitä, minkälaisen rokotekattavuuden saavuttamisen jälkeen koronavirusrajoituksia voitaisiin edes teoriassa höllentää.

Vaikuttaa siltä, että Kiina pitää rajansa kiinni ulkomailta suuntautuvan matkustamisen osalta myös pitkälle ensi vuoteen. Samoin ei ole toiveita siitä, että ainakaan kiinalaisturistit palaisivat Eurooppaan vuoden alkupuoliskolla.

Kiina valmistautuu parhaillaan vuoden 2022 helmikuussa pidettäviin Pekingin talviolympialaisiin, joissa tavoitteena epäilemättä on yhtä tiukka nollatoleranssi viruksen suhteen. Kiinan olympiakomitea on tiedottanut, että Pekingin talviolympialaisten katsomoihin pääsevät vain jo maassa olevat henkilöt.

Etelä-Kiinan kaupunkeihin taas on rakennettu pysyviä tuhansien ihmisten koronakeskuksia, joihin ulkomailta matkustavat voidaan asettaa karanteeniin. Myös keskusten olemassaolo viestii siitä, että tiukat matkustusrajoitukset ovat voimassa vielä pitkään.

Hellevi Mauno, New York: Rokotteet lapsillekin

Koronatartuntojen määrä on laskenut Yhdysvalloissa jopa 57 prosenttia sen jälkeen, kun uusien tartuntojen määrä nousi huippuunsa syyskuun ensimmäisenä päivänä.

Asiantuntijat ovat optimistisia, koska tartuntojen määrä laskee ympäri maata. Aiemmin pandemian pahentuessa tartuntojen leviäminen on alkanut yhdestä maanosasta, ja levinnyt sieltä ympäri Yhdysvaltoja. Tällä hetkellä maassa ei ole yksittäistä tautipesäkettä, josta se uhkaisi levitä muualle.

Yhdysvalloissa keskustellaan erityisesti lasten rokottamisesta. Lääkäreiden mukaan virus leviää etenkin 5–11-vuotiaiden keskuudessa, ja lasten rokottaminen ehkäisisi uusia tartuntoja niin lapsien perheissä kuin heidän yhteisöissään. Joe Bidenin johtava lääketieteellinen neuvonantaja Anthony Fauci sanoo, että 5–11-vuotiaat saavat halutessaan rokotteen mahdollisesti jo marraskuun alussa. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA on arvioinut Pfizerin ja BionTechin rokotteen hätäkäyttöä pienemmällä annoksella nuoremmille lapsille.

”Pfizerin data näyttää hyvältä, mitä tulee sen tehokkuuteen ja turvallisuuteen”, Fauci kommentoi ABC Newsille.

Uusia rajoitteita saattaa vielä tulla pandemian takia. Yhdysvaltain tautikeskus CDC on vaatinut risteilyille haluavilta lomailijoilta esimerkiksi joko rokotetodistusta tai koronatestausta. CDC suunnitteli rajoitusten poistamista marraskuun ensimmäisestä päivästä lähtien, mutta päätti pidentää rajoituksia tammikuun puoleen väliin.

Tapio Nurminen, München: Eroon tiukoista rajoituksista

Myös Saksassa korona leviää erityisesti rokottamattomien keskuudessa ja tartuntaluvut näyttävät päivä päivältä pahemmilta. Myös sairaalahoitoon joutuneiden määrä, jota nyt ensisijaisesti seurataan, on kasvanut.

Samaan aikaan käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa pöydällä on esitys tartuntalain muuttamisesta niin, ettei tiukkoihin rajoituksiin enää käytännössä olisi mahdollisuutta palata.

Tulevien hallituspuolueiden näkemykset rajoitusten tarpeellisuudesta menevät kuitenkin ristiin.

Sosiaalidemokraatit lähtevät tulevan kanslerin Olaf Scholzin johdolla siitä, että hallituksella pitää olla pitkälle ensi vuoteen mahdollisuus säätää rajoituksia, jos viruksen uudet muunnokset lähtevät leviämään. Vihreät ja liberaalit (FDP) eivät ole yhtä varovaisia.

Liittokansleri Angela Merkelin väistyvän hallituksen terveysministeri Jens Spahn on kehottanut hallitusneuvottelijoita pitämään kiinni mahdollisuudesta säätää rajoituksia, jos tilanne pahenee.

Saksassa koronapassi ei ole käytössä yhtä ehdottomasti kuin esimerkiksi Italiassa. Ravintolat ja tapahtumajärjestäjät vaativat kyllä todistusta rokotuksesta, testistä tai koronan sairastamisesta, mutta esimerkiksi kouluihin tätä tiukkaa linjaa ei enää haluta.

Myös maskien käytöstä kiistellään. Oikeusasiantuntijoiden mielestä kouluissa ei enää pitäisi turvautua maskipakkoihin, koska se antaa tuleville sukupolville väärän kuvan omavastuusta ja julkisen vallan roolista, kun terveysturvallisuudesta huolehditaan.

Ossi Kurki-Suonio, Tukholma: Rokotteet puhuttavat

Ruotsissa huomioitiin laajalti, miten Suomen koronaluvut kääntyivät Ruotsia heikoimmiksi lokakuun puolivälissä.

Koronaepidemia ei silti ole ohi, vaikka Tukholman arjessa se ei enää paina entiseen tapaan.

Hyvä mittari on metro.

Kun keskellä pandemiaa ihmiset istuivat vain diagonaalisesti ja istumapaikan löysi aina, niin nyt ihmiset istuvat jo vierekkäin, ilman maskeja, eikä istumapaikkaa ruuhka-aikana saa kuin tuurilla.

Korona-aiheista syksyn kuumin aihe ovat olleet rokotukset. Rokotuskattavuus on eurooppalaisen terveysviraston mukaan Ruotsissa koko väestön tasolla alhaisempi kuin Suomessa.

Erityisesti keskustelua ovat herättäneet rokottamattomat kotihoidon työntekijät. Asiakkaille luvattiin mahdollisuus kieltäytyä rokottamattomasta henkilökunnasta, mutta pian kävi ilmi, että lupaus ei käytännössä toiminut. Nyt esimerkiksi Tukholman kaupunki on osoittanut rokottamattomat kotihoidon työntekijät toisiin tehtäviin.

Toinen, Suomessa ehkä vähemmän esillä ollut rokotuskeskustelu liittyy rokotustehon laskuun. Danderydin sairaalassa tehdyn tutkimuksen mukaan Pfizerin rokotusten tuottamista vasta-aineista 85 prosenttia oli hävinnyt seitsemän kuukauden jälkeen. Astra Zenecan rokotteen saaneilla vasta-aineet hävisivät nopeammin.

Keskiviikkona Ruotsin terveysvirasto Folkhälsomyndigheten ilmoitti suosittelevansa, että kaikille yli 65-vuotiaille sekä palvelutalojen ja kotihoidon työntekijöille annetaan kolmas koronarokote.

Pia Heikkilä, New Delhi: Koronatoimet vallankäyttönä

Intiassa uudet koronatartunnat ovat virallisesti olleet alle kahden prosentin useamman viikon eli maa näyttää selättäneen taudin leviämisen. Pääministeri Narendra Modi juhlisti viime viikolla näyttävästi sitä, että Intia saavutti miljardin rokotuksen rajapyykin. Tosiasiassa kyseessä on itse asiassa miljardi annosta, ja vain 20 prosenttia väestöstä on saanut molemmat rokotteet.

Melkein kaikki rajoitukset on purettu, lukuun ottamatta suurimpien kaupunkien maskipakkoja. Delhissä maskien käyttöä valvotaan korkeilla sakoilla. Koulut toimivat osittain virtuaalisesti, osittain normaalisti. Koulujen avaamisesta täysin ei olla vielä ilmoitettu. Intia harkitsee yli 12-vuotiaiden rokottamista. Toimistot, kuntosalit, markkinat ja kauppakeskukset pyörivät kaikki normaalisti.

Lentoliikenne ulkomailta on vieläkin pääosin pysähdyksissä, mutta maa on aloittanut turistiviisumien myöntämisen. Tosin viisumi on lyhyt, eli tällä kertaa se on kestoltaan vain 30 päivää.

Koronatoimista on tullut poliittisen vallankäytön väline. Kongressi- eli oppositiopuolue sätti hallitusta sen hitaasta reaktiosta koronaan ja heikosta valmistautumisesta, minkä vuoksi sairaaloista loppui happi ja tuhansia kuoli. Hallituspuolue BJP puolestaan väittää koronan hävinneen miltei kokonaan sen masinoiman rokotusohjelman ansiosta.

Niin kuin Intiassa aina, kaikkeen tulee suhtautua terveellä skeptisyydellä. Etenkin maaseudulta on vaikeaa saada todellista käsitystä siitä, missä mennään. Intiassa ei ole edes tehty kunnon väestönlaskentaa yli kymmeneen vuoteen.