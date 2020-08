Ensimmäisen kauden kansanedustaja Hilkka Kemppi lähtee ehdolle keskustan varapuheenjohtajaksi. Takanaan Kempillä on keskustan Päijät-Hämeen piiri.

Kemppi on johtanut Asikkalan kunnanvaltuustoa vuodesta 2017.

Vuosi sitten Kemppi harkitsi lähtemistä keskustan puheenjohtajakisaan, mutta päätyi jättäytymään kisasta pois.

”Ensimmäinen tavoitteeni puoluejohdossa on varmistaa, että Keskusta on Suomen vahvin paikallisuuden puolustaja ja kuntaosaaja jatkossakin. Olen valtuuston johtamistyössä huomannut, kuinka vähän puolue osaa hyödyntää valtuutettujen osaamista. Keskusta on paikallisesti luotetuin puolue ja haluan vahvistaa sen asemaa sellaisena”, Kemppi sanoo tiedotteessa.

”Keskusta on ministerisalkun myötä nostanut koulutuspoliittista näkyvyyttään. Nyt on aika rakentaa sivistyspolitiikan isoa kuvaa ja tehdä keskustasta perheiden ykköspuolue”, hän linjaa.

Varapuheenjohtajakisassa ovat mukana myös kansanedustaja Pasi Kivisaari ja valtiovarainministeri Matti Vanhasen EU-asioista vastaavaa erityisavustaja Riikka Pakarinen.

Nykyinen varapuheenjohtaja Petri Honkonen on ilmoittautunut mukaan puheenjohtajakisaan, jossa ovat mukana myös istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni, ministeri Annika Saarikko ja yrittäjä Ilkka Tiainen.

Muista nykyisistä varapuheenjohtajista Hannakaisa Heikkinen ei lähde ehdolle. Juha Rehula ei ole ilmoittanut aikeistaan.

