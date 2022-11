Raivosta ja huutamisesta kalpea. Näin kuvailivat ex-presidentti Donald Trumpin olemusta viime tiistain välivaalien jälkeen uutiskanava CNN:lle puhunut Trumpin avustaja sekä twiitissään New York Timesin toimittaja Maggie Haberman.

Trump oli erityisen kiivastunut Pennsylvanian senaattoriehdokkaan Mehmet Ozin selvästä tappiosta, ja syytti siitä muun muassa vaimoaan Melaniaa, joka oli Ozin ystävänä kehottanut miestään asettumaan tämän tukijaksi.

Muitakin merkittäviä häviäjiä oli, viimeisimpänä Nevadan senaattoriehdokas Adam Laxalt, joka hävisi vaalin istuvalle demokraattisenaattori Catherine Cortez Mastolle, varmistaen näin senaatin pysymisen demokraattien käsissä.

Omien ehdokkaidensa tappioiden lisäksi raivoa on riittänyt myös Floridan kuvernöörin Ron DeSantisin komeasta voitosta. DeSantis valittiin jatkokaudelle lähes 60 prosentin äänisaaliilla, ja hän voitti muun muassa Miami-Daden vaalipiirin, jonka Trump puolestaan hävisi Bidenille vuonna 2020.

Uutiskanava Foxin äärellä viihtyvä Trump lähetti seuraajilleen torstaina hämmentävän sähköpostin, jossa muun muassa pilkkasi DeSantisia ja tylytti aiemmin Trumpia näkyvästi tukenutta mediamoguli Rupert Murdochia Floridan kuvernöörin suosimisesta.

Trumpilla on epäilemättä mennyt aamukola väärään kurkkuun, kun Murdochin omistaman New York Postin kannessa komeili keskiviikkona ”DeFuture”. Trump oli pari päivää aikaisemmin lanseerannut kuvernöörille pilkkanimen Ron ”DeSanctimonious”, viitaten tämän olevan tekopyhä.

Torstaina lehti heitti vielä lisää löylyä julkaisemalla kannen Trumpista pilkkanimellä ”Trumpty Dumpty”, viitaten suomalaisittain Lilleri Lallerina tunnettuun helposti särkyvään hahmoon.

Trump vihjasi vaalien alla pitämissään kampanjatilaisuuksista useaan otteeseen pian alkavasta presidenttikampanjasta ja lupasi vaaleja edeltävänä iltana kertovansa tänään tiistaina ”erittäin suuria uutisia”. Vielä viime torstaina Trump vahvisti, että Floridan Mar-a-Lagossa kuullaan tiistaina herran tulevista suunnitelmista.

Vaikka ainakin noin 220 Trumpin tukemaa ja edellisten vuoden 2020 presidentinvaalin kyseenalaistanutta ehdokasta on varmistanut välivaalivoittonsa, kokonaissaldo on miinuksella.

Välivaalien odotettua kehnomman tuloksen jälkeen osa republikaaneista on julkisesti toivonut Trumpin siirtävän ilmoitustaan, kunnes Georgian 6. joulukuuta käytävä uusintavaali on takana. Trumpin omien avustajien tiedetään kuitenkin puskeneen Trumpia pysymään suunnitelmassa aloittaa presidentinvaalikampanja huomenna tiistaina.

Tilanne on hankala. Presidenttikisa on ikävä aloittaa heikon vaalituloksen jälkeen, mutta odottaessa ympärillä oleva väki on vaarassa vähetä edelleen. Jos republikaanien senaattoriehdokas Herschel Walker ei voita Georgian uusintavaalia, Trump joutuisi aloittamaan kampanjansa entistä heikommassa asemassa.

Trump olisi halunnut kampanjalleen juhlallisen alun. Tiistain tilaisuus on kuitenkin kaikkea muuta kuin kruunajaiset MAGA-kuninkaalle, kuten presidentti Joe Biden on Trumpia pilkallisesti nimittänyt.

Republikaaneilla on edessään vaikea valinta, pysyäkö entistä kehnommista kannatusluvuista kärsivän Trumpin joukoissa vai katsoa DeSantisin suuntaan. Jos rivit alkavat rakoilla, uskallus asettua Trumpia vastaan voi kasvaa lumipalloefektin tapaan.

Vakavan taiston alkaessa jälki voi olla rumaa. Trump on tehnyt selväksi, että on valmis poltetun maan taktiikkaan ja väläyttänyt jo tietävänsä DeSantisista yhden jos toisenkin ikävän asian. Jos Trump ei saa haluamaansa, puolue on potentiaalisen hajaannuksen edessä.

