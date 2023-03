Pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin (sd) listasi Yleisradion puheenjohtajatentissä tiistaina SDP:n kynnyskysymykset hallitukseen menolle vaalien jälkeen.

Sosialidemokraattien kynnykset liittyvät esitettyihin leikkausvaatimuksiin, joihin SDP ei ole valmis.

”Kuten olen hyvin avoimesti kuvannut, me emme ole valmiita leikkaamaan koulutuksesta, ihmisten tärkeistä arjen peruspalveluista, emmekä kaikkein köyhimpien sosiaaliturvasta. Tämä on meille arvovalinta, me haluamme pitää heikompiosaisista huolta”, Marin vastasi Ylen kysyessä kynnyskysymyksistä.

Muun muassa gallupjohtaja kokoomus on ilmoittanut omaksi kynnyskysymyksekseen, että sen kanssa hallitukseen tulevien puolueiden täytyy sitoutua kuuden miljardin euron sopeutustoimiin ensi vaalikaudella ja kolmen miljardin euron sopeutukseen sitä seuraavalla vaalikaudella. Toisaalta kokoomuksenkin mukaan koulutuksen rahoitus on "erityissuojeluksessa", eikä kokoomus myöskään oman ilmoituksensa mukaan halua leikata sote-palveluista, vaikka haluaakin tehostaa niiden toimintaa noin miljardilla.

Marinin mukaan oikeistopuolueet antavat ymmärtää, että kuuden miljardin euron säästöt ja sopeutukset voidaan tehdä ”ilman että se missään tuntuu”.

”Tämähän ei ole totta”, Marin sanoo.

”Jos muilla puolueilla on sellaisia säästökohteita, jotka eivät osu ihmisten peruspalveluihin, koulutukseen, köyhimpien sosiaaliturvaan, kyllä me ilman muuta näitä voimme tarkastella. Mutta näistä me emme ole valmiita joustamaan: siis siitä, että pidämme huolta suomalaisesta koulutuksesta ja osaamisesta, ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluista – vanhuspalveluista, lastensuojelusta, sosiaalityöstä – ja siitä, että emme leikkaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten sosiaaliturvasta”, hän sanoi tentissä.

Marin sanoi tentissä myös, että SDP ei suinkaan halua kiristää palkkaverotusta.

”Jos meille tulee taloudessa liikkumatilaa – jos – siinä tilanteessa voisimme keventää pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotusta”, Marin ilmoitti.

Ero kokoomukseen on selvä työn verotuksessakin: kokoomus ulottaisi havittelemansa ansiotuloverotuksen kevennykset myös suurituloisiin, vaikka painottaisi puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan keskituloisten verotaakan helpottamista.