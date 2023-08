Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ja puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kysyvät perussuomalaisilta, milloin hallitus alkaa ”oikeisiin töihin”.

”Nyt te olette vallassa. Puoluekokoustanne seuraavat ne suomalaiset, joille te ennen vaaleja lupasitte, että meno Suomessa muuttuu: bensan hinta pumpulla laskee ja arjessa pärjää paremmin, koulutuksesta ei leikata, vanhus- ja terveyspalvelut turvataan koko maassa, tiet laitetaan kuntoon maaseutua myöten, halvempi ammattidiesel tulee helpottamaan yrittäjien tilannetta, viljelijöiden toimeentulo kohenee ja turve pelastuu. Saivatko ihmiset, mitä he tilasivat? Hallitusohjelma ei tuokaan polttoaineen hinta-alea, vaan lääkkeiden hinnan nousun”, he kirjoittavat perussuomalaisten puoluekokoukselle osoitetussa avoimessa kirjeessä.

Saarikon ja Kurvisen mukaan talouden tilanteeseen vetoaminen ei ole selitys.

”Se oli täysin tiedossanne lupauksia tehdessänne. Tosiasia on, että Säätytalon hallitusneuvotteluissa te nielaisitte kokoomuksen linjan sellaisenaan. Hallitus on kokoomuksen hallitus, jolla on kokoomuksen ohjelma ja joka on tekemässä kokoomuksen politiikkaa. Kyse ei ole vain siitä, että lupasitte suomalaisille liikoja - mahdottomiakin. Kyse on myös siitä, että Suomen ja suomalaisten asiat jäävät hoitamatta, kun hallituksen tilanne on mikä on. Isänmaa ajelehtii.”

Keskustajohtajat viittaavat myös perussuomalaisten ympärillä kesän aikana nousseisiin kohuihin.

”Itse aiheutettu sotku ei ole ajojahti. Se on itse aiheutettu sotku”, he sanovat.

Perussuomalaisten puoluekokous pidetään tänään ja huomenna Tampereella.