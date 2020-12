Jihadismin tutkija Juha Saarinen katsoo ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) pyrkivän vahvistamaan ”vääristävää ja virheellistä mielikuvaa” Isisin kontrolloimilla alueilla eläneistä naisista.

Haavisto kirjoitti keskiviikkona blogissaan, että kun Isis oli hävinnyt sodan Syyriassa, perheenjäseniä sen kontrolloimilta alueilta koottiin al-Holin leirille. Saarinen puuttuu nimenomaan termiin ”perheenjäsen”.

”Näin jihadismin tutkijan näkökulmasta pidän valitettavana, että Haavisto pyrkii osaltaan vahvistamaan vääristävää ja virheellistä mielikuvaa Isisin kontrolloimilla alueilla eläneistä naisista perheenjäseninä”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Saarinen huomauttaa, että naisten asemaa Isisissä ja heidän monia roolejaan ryhmän toiminnassa on tutkittu paljon, ja tutkimustiedon tulisi heijastua myös niissä argumenteissa ja termeissä, joita poliittisessa keskustelussa käytetään.

”En ota tällä Haaviston toimintaan tai laajemmin halilituksen tavoitteisiin alHol-tapauksen yhteydessä. Mutta on tarpeen huomioida, että monet näistä naisista ovat olleet aktiivisesti mukana Isisin toiminnassa omilla tahoillaan, monin tavoin. He eivät ole vain "perheenjäseniä".”

Saarinen katsoo, että kun Isisin toimintaa osallistuneita naisia käsitellään poliittisessa keskustelussa, sanavalinnoissa on tarpeen huomioida ilmiön monimuotoinen todellisuus ja tutkittu tieto.

”Toivoisin tutkijana tarkkuutta, kun käsiteltävänä aiheena on naisten osallistuminen jihadistiseen liikehdintään. Aiheesta elää julkisessa keskustelussa monenlaisia vääristymiä ja myyttejä. Olisi suotavaa, että näitä ei lähdettäisi voimistamaan entisestään, edes tarkoituksettomasti.”

Haaviston blogikirjoitus liittyi perustuslakivaliokunnan mietintöön, joka koski hänen toimintaansa ulkoministeriä alHol-tapauksessa.

”Kun Isis-liike oli hävinnyt sodan Syyriassa, perheenjäseniä sen kontrolloimilta alueilta koottiin al-Holin leirille. Joukossa oli myös pieniä suomalaisia lapsia ja heidän äitejään. Lapset olivat kiistatta hädänalaisessa asemassa. Heidän henkensä ja terveytensä oli uhattuna. Vaikea tilanne on vaatinut nopeita toimia ulkoministeriöltä, jolle kuuluu vastuu Suomen kansalaisten, ennen kaikkea lasten suojelusta tällaisessa tilanteessa. On toimittu niin Suomen lain kuin lasten oikeuksia koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Maailmalla hädässä olevien suomalaisten auttaminen on yksi ulkoministeriön perustehtäviä. Ulkoministerinä olen kaiken aikaa tiennyt, että minulla on niin moraalinen kuin juridinenkin vastuu näiden lasten oikeuksien toteutumisesta. Lapset eivät ole voineet valita omaa kohtaloaan”, Haavisto kirjoitti.

Perustuslakivaliokunta linjasi tällä viikolla, että edellytyksiä syytteen nostamiselle Haaviston toiminnasta ei ole. Oppositio esitti perjantaina eduskunnassa Haavistolle epäluottamuslausetta.

