Ukrainan hamuama eurooppalainen Taurus KEPD 350 -risteilyohjus on yksi edistyneimmistä läntisistä asejärjestelmistä. Tietynlaisia kohteita vastaan hyökättäessä se tarjoaa laadullisen edun Storm Shadow/SCALP-EG-ohjuksiin verrattuna, kirjoittaa Oslon yliopiston ohjusteknologian tutkijaFabian Hoffmann X:ssä (ent. Twitter).

Uutistoimisto Reuters ja Der Spiegel ovat aiemmin uutisoineet, että Saksan hallitus keskustelisi asevalmistaja MBDA:n kanssa Taurusten toimituksista Ukrainaan. Saksalla on varastoissaan noin 600 Taurus-yksilöä, joista noin 150–300 olisi nopeasti valmiina käyttöön. Tämän lisäksi Tauruksia on Espanjalla ja Etelä-Korealla.

Ilmasta laukaistava Taurus-ohjus on pituudeltaan viisimetrinen, sen paino on 1 400 kg ja se on varustettu 480 kg:n taistelukärjellä. Ohjuksen kantamaksi ilmoitetaan yli 500 km ja sen yksikköhinta on noin miljoona euroa.

Ohjusta valmistaa Taurus Systems, joka on MBDA Deutschlandin ja Saab-konserniin kuuluvan Saab Dynamicsin yhteisyritys.

Asiakas. Taurus-ohjus Etelä-Korean Boeing F-15K-hävittäjässä joulukuussa 2016. Kuva: Yonhap News

Kaksiosainen kärki

Hoffmann muistuttaa, että niin Taurus kuin Storm Shadowkin ovat aseita, joita tyypillisesti käytetään maan alle sijoitettuihin, raskaasti suojattuihin kohteisiin. Niinpä niiden taistelukärjet ovat kaksiosaisia: ensimmäinen räjähde raivaa tien suojausrakenteiden läpi ja toinen taas räjähtää varsinaisessa kohteessa.

Tämä taas asettaa vaatimuksia aseiden sytyttimille, sillä räjähteiden olisi syytä toimia juuri oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan, esimerkiksi maanalaisen bunkkerin tietyssä kerroksessa tai oikeassa kohdassa sillan rakenteita.

Storm Shadowin sytytin, Mafis (Multi-Application Fuze Initiation System), on aikaperusteinen. Se voidaan säätää syttymään 0–240 millisekuntia suojausrakenteisiin penetroitumisen jälkeen.

Jos aika-arvio menee pieleen, varsinainen taistelukärki räjähtää liian aikaisin tai liian myöhään. Hoffmann arvioi, että näin todennäköisesti tapahtui kesäkuun lopulla Tšonharin maantiesillalla, kun Storm Shadowia (tarkemmin ottaen ranskalaisversio Scalpia) käytettiin ensimmäistä kertaa.

Tuolloin ohjus meni sillan kannesta hyvin läpi, mutta alla sijainneeseen pilariin ei tullut juurikaan vaurioita, oletettavasti koska varsinainen taistelukärki räjähti turhan aikaisin.

Potentiaalinen kohde. Kertšinsalmen sillan vaurioita dronehyökkäyksen jälkeen heinäkuussa 2023. Kuva: Cover Images

Taurus-ohjuksen taistelukärjen sytytysjärjestelmä, PIMPF (Programmable Intelligent Multi-Purpose Fuze), ratkaisee tämän ongelman. Järjestelmä osaa laskea, kuinka monta kerrosta suojauksia ja niiden välillä olevia tyhjiä tiloja pommi on lävistänyt. Sitten pommi räjähtää oikeaksi katsotulla tasolla.

Tämän lisäksi PIMPF kykenee pommin hidastuvuutta mittaamalla päättelemään, mitä materiaalia kulloinkin läpäistävä kerros on.

Nämä ominaisuudet tekevät Taurus-ohjuksesta hyödyllisen esimerkiksi hyökättäessä siltoja vastaan, sillä siltojen rakenne on harvoin yhtenäinen, vaan kannen alla voi olla tyhjää tilaa, tukirakenteita ja/tai pilareita.

Hoffmann painottaa, että Ukraina tarvitsee Taurus-ohjuksia pääosin siksi, että sillä on pulaa pitkän kantaman aseista. Kyky iskeä tehokkaasti siltoihin on tämän päälle eräänlainen bonus.

Hän muistuttaa myös, että kyseessä ei ole mitenkään täydellinen ase: esimerkiksi amerikkalaisen Jassm-risteilyohjuksen – joita Ukraina voisi laukaista esimerkiksi mahdollisista tulevista F-16-hävittäjistään – häiveominaisuudet ovat Taurusta paremmat.

”Oktoberfest on vasta Baijerin toiseksi paras keksintö [valmistaja] TDW:n PIMPF-sytyttimen jälkeen. Jos Taurus-ohjuksia toimitettaisiin ilman kohderajoituksia, Kertšinsalmen silta (ja muut sillat) roihuaisivat liekeissä”, Hoffmann kirjoittaa.