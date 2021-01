EU:lla on ongelmia koronarokotteiden saatavuudessa. Rokottamistahti on ollut vauhdikkaampi muun muassa Yhdysvalloissa ja Israelissa.

Rokotteet. EU:lla on ongelmia koronarokotteiden saatavuudessa. Rokottamistahti on ollut vauhdikkaampi muun muassa Yhdysvalloissa ja Israelissa.

Rokotteet. EU:lla on ongelmia koronarokotteiden saatavuudessa. Rokottamistahti on ollut vauhdikkaampi muun muassa Yhdysvalloissa ja Israelissa.

Euroopan lääkevirasto EMA ei vielä maanantaina antanut myyntilupaa kiivaasti odotetulle toiselle koronavirusrokotteelle. Modernan rokotteen myyntilupaa käsiteltiin aikaistetussa kokouksessa, sillä alun perin käsittely oli tarkoitus järjestää vasta 12. tammikuuta, Euractiv-sivusto kertoo.

EMA kertoi maanantain kokouksen lopputulemasta Twitterissä ja ilmoitti samalla, että käsittelyä jatketaan keskiviikkona.

Euractivin mukaan jäsenmaat painostavat nyt EMAa nopeuttamaan myyntilupaprosessiaan, sillä Euroopan unioni on joutunut kovan kritiikin kohteeksi rokottamisen hitaan käynnistyksen vuoksi. Rokotukset ovat tosin alkaneet eri jäsenmaissa hyvin eri tahtiin: siinä missä Saksa rokotti ensimmäisen viikon aikana yli 200 000 ihmistä, sai Ranska rokotettua vain noin 500 henkilöä. Myös Suomessa, jossa oli maanantaihin mennessä rokotettu reilut 3000 ihmistä, on kuultu kritiikkiä hitaudesta.

EU on toistaiseksi antanut käyttöluvan vain Pfizer-BioNTechin rokotteelle, ja toisena käyttöön on odotettu Modernan rokotetta. Pfizer-BioNTechin rokotetta ei ole saatu jäsenmaihin toivottuja määriä.

Yhdysvalloissa ja Israelissa Modernan rokote on saanut jo luvat ja Britannia otti maanantaina käyttöön myös kolmannen valmistajan AstraZenecan koronarokotteen. EU:lla on esisopimukset kaikkien näiden rokotteiden ja myös kolmen muun hankinnasta. Euroopan komission mukaan unionilla on sopimukset kaikkiaan lähes kahteen miljardiin rokoteannokseen, mikä riittäisi nelinkertaisesti unionin väkimäärän rokottamiseen.

Suomen tilanne

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta viittasi myyntilupien, rokotteiden saatavuuden ja toimitusvarmuuden haasteisiin vastatessaan kansalaisten huoliin rokottamistahdista Twitterissä.

”Rokotteiden saaminen maahan on ratkaisevaa, ja se taas riippuu tällä erää turvallisuusarvionneista ja myyntiluvista @EMA_News. Koko ajan on kerrottu, että rokottamiseen menee tn. vähintään vuosi”, Tervahauta kirjoitti.

THL on tosin aiemmin arvioinut myös, että jos kaikki menee hyvin, kaikki halukkaat yli 16-vuotiaat suomalaiset olisi rokotettu kesään mennessä.

”Kun nyt myyntiluvista, saatavuudessa ja toimitusvarmuudessa on vielä paljon täsmentymätöntä, niin kovasti silti töitä tietenkin tehdään sen eteen, että tuo optimistisin skenaario toteutuu, eli kattava väestöimmuniteetti kesään mennessä”, Tervahauta toteaa nyt arvioon viitaten.

Joulukuussa Suomen viranomaiset arvioivat, että Suomeen saataisiin BioNTech-Pfizerin rokotetta joulukuun lopusta alkaen, kuten kävikin, ja Modernan rokotetta tammikuun aikana. Ensimmäiseen Suomella on osto-oikeutta 2,6 miljoonan annoksen verran ja jälkimmäiseen miljoonan annoksen verran.

Toistaiseksi Suomeen on tullut vuoden 2020 puolella noin 50 000 annosta ja vuoden kahtena ensimmäisenä viikkona odotetaan kumpanakin noin 50 000 annosta lisää. Tämän jälkeen määrien pitäisi kasvaa.

LUE SEURAAVAKSI: