Entinen valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston ylijohtaja Peter Nyberg sanoo suoraan, että ehdotus elpymisvälineeksi sai jo seuraa.

Hän viittaa Euroopan unionissa ehdotettuun ilmastotoimien sosiaalirahastoon, jonka kokoluokka olisi noin 72 miljardia euroa vuosina 2025-2032.

”Se rahoitettaisiin EU:n budjetin kautta, minkä katsotaan vaativan vastaavasti lisää omia varoja. Äsken hyväksyttyä EU:n rahoituskehystä tulisi sen takia muuttaa. Muutos edellyttää jäsenmaiden yksimielisyyttä”, Nyberg kirjoittaa blogissaan.

Lisää EU:n omia varoja saataisiin tulouttamalla neljäsosa uuden päästökaupan ennakoiduista tuloista EU:n budjettiin. Nyberg huomauttaa, että ilman uutta sosiaalirahastoa tulot käytettäisiin elpymisvälinettä rahoittavan yhteisvelan takaisinmaksuun.

”Kyse on vain yhdestä ehdotuksesta arvattavasti vielä pitkään käynnissä olevassa EU-prosessissa. Paljon on edelleen ehdottamatta ja sopimatta mutta on jo nähtävissä, mihin komissio pyrkii”, hän kommentoi.

Nybergin mukaan uutta sosiaalirahastoa voidaan pitää pandemian talousvaurioiden korjaamiseksi tarkoitetun 750 miljardin euron elpymispaketin pikkuveljenä.

”Hyötyjät ja maksajat ovatkin osittain samat jäsenmaat kuin elpymisvälineen tapauksessa eli tulonsiirtojen suunta on vakioitumassa. Rahastoa markkinoidaan taas kertaluonteisena ja tilapäisenä mutta pitkäaikaisena ja se rahoitetaan EU:n uusin omin varoin.”

Nyberg huomauttaa, että ehdotus näyttää vahvistavan arvioita, joiden mukaan elpymisvälineen hyväksyminen toimii ennakkotapauksena vastaavien tulonsiirtoja vakiinnuttavien järjestelyjen toistamiseksi. Tällainen näkemys on ollut esillä myös Euroopan komissiossa.

Komission ehdotukset elpymisvälineeksi ja sosiaalirahastoksi kertovat Nybergin mukaan myös yleisemmin pyrkimyksestä nopeasti vahvistaa EU:n liittovaltiota edistäviä rakenteita. Sama tavoite nousee vahvasti esiin Ranskan ja Italian tällä viikolla allekirjoittamassa Quirinale-sopimuksessa.

Suomessa Sanna Marinin (sd) hallitus on ollut erittäin kriittinen sosiaalirahastoa kohtaan.