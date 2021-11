Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd) ihmettelee sisäministerin, vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon kommentteja työperäisestä maahanmuutosta.

Heinäluoma kuvailee tiedotteessaan Ohisalon linjaa tempoiluksi.

Heinäluoma sanoo pitävänsä yllättävänä sitä, että ministeri Ohisalo kertoo olevansa valmis tarveharkinnan lieventämiseen. Hallituksen linja on, että saatavuusharkinnasta pidetään kiinni, Heinäluoma sanoo.

”Hallituksen linjan tulisi olla selvä ja tämänkaltaisia irtiottoja tulisi välttää”, hän sanoo.

Heinäluoma viittaa Ohisalon kommentteihin Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n tilaisuudessa. EVA ehdotti uutta työnhakuviisumia maahanmuuttajien houkuttelemiseksi. Se mahdollistaisi työnhaun Suomessa, mutta ei oikeuttaisi sosiaaliturvaan. Ohisalo on sanonut, että asiaa olisi hyvä selvittää.

Saatavuusharkinta tarkoittaa sitä, että EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelta Suomeen tuleva työntekijä saa työntekijän oleskeluluvan vain, jos hänellä on työpaikka, johon ei löydy sopivaa työvoimaa suomalaisilta työmarkkinoilta.

”On erikoista, että keskustelu saatavuusharkinnan murentamisesta herää tilanteessa, jossa Ruotsissakin pohditaan vakavasti saatavuusharkinnan palauttamista. Ruotsihan on ainoa EU-maa, joka on aikanaan poistanut saatavuusharkinnan. Seuraukset ovat nähtävissä: työlupia kaupitellaan, harmaa talous rehottaa ja muukin rikollisuus kasvaa. Ulkomaisia työntekijöitä on tullut matalapalkka-aloille, joissa jo valmiiksi on ollut työvoiman ylitarjontaa, ei työvoimapulasta kärsiville aloille, kuten oli tarkoitus”, Heinäluoma sanoo.

”Meillä on huutava tarve perinpohjaiselle keskustelulle ja yhteiselle linjaamiselle työperäisen maahanmuuton suhteen”, hän katsoo.

