Venäjän turvallisuuspalvelu FSB sanoo pidättäneensä seitsemän ukrainalaista vallatulla Krimin niemimaalla. FSB väittää pidätetyillä olevan yhteyksiä Ukrainan tiedusteluun, uutisoivat Reuters ja AFP.

”FSB on hajottanut Ukrainan sotilastiedustelun agenttiverkoston, joka suunnitteli laajaa sabotaasia ja terrori-iskuja Krimille”, FSB kirjoittaa lausunnossaan.

Turvallisuuspalvelu väittää ryhmän suunnitelleen iskua Krimin Venäjä-mielisen kuvernöörin Sergei Aksjonovin kimppuun sekä muuhun nukkehallintoon niemimaalla. FSB ilmoittaa myös takavarikoineensa räjähteitä, jotka muistuttavat Krimin rautatieiskuissa helmikuussa käytettyjä pommeja.

Venäjä on miehittänyt Krimin niemimaata vuodesta 2014, mutta Ukraina on vannonut valtaavansa alueen takaisin. Venäjällä on niemimaalla useita tukikohtia ja maan armeija on käyttänyt alueen maayhteyksiä hyväkseen hyökättyään Ukrainaan laajamittaisesti helmikuussa 2022.

LUE SEURAAVAKSI: