Presidentti Vladimir Putinin tukipuolue Yhtenäinen Venäjä on julistanut saavuttaneensa vaaleissa kahden kolmasosan enemmistön.

Duuman vaalit. Presidentti Vladimir Putinin tukipuolue Yhtenäinen Venäjä on julistanut saavuttaneensa vaaleissa kahden kolmasosan enemmistön.

Duuman vaalit. Presidentti Vladimir Putinin tukipuolue Yhtenäinen Venäjä on julistanut saavuttaneensa vaaleissa kahden kolmasosan enemmistön.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin piti suorittaa ”laaja tarkkailumissio” Venäjällä duuman vaaleissa, mutta toisin kävi. Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Vilhelm Junnila (ps) kertoo nyt syistä, jotka johtivat hankkeesta luopumiseen.

Presidentti Vladimir Putinin tukipuolue Yhtenäinen Venäjä on julistanut saavuttaneensa vaaleissa kahden kolmasosan enemmistön. Venäläinen uutistoimisto Tass kertoo, että Yhtenäinen Venäjä olisi kerännyt lähes 50 prosentin kannatuksen, kun äänistä on laskettu reilut 80 prosenttia.

Duumaan valitaan 450 edustajaa, ja istuntokausi kestää viisi vuotta. Vuoden 2016 vaaleissa Yhtenäinen Venäjä sai 54,2 prosenttia äänistä ja 343 edustajapaikkaa.

Junnilan mukaan Venäjä ilmaisi rajoittavansa tarkkailijoiden lukumäärää koronapandemiaan vedoten, vaikka maan koronarajoitukset eivät olisi estäneet maassa liikkumista.

”Olemme toimineet muun muassa Albaniassa, Kirgisiassa ja Yhdysvalloissa keskellä pahinta pandemiaa, joten toimintamme tarkoituksellinen rajoittaminen johti päätökseen olla osallistumatta tarkkailuun”, Junnila kertoo tiedotteessa.

”Vaalit eivät olleet todelliset”

Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto (ODIHR) yritti saada selkeät ja tarkat kriteerit rajoituksille, jotta se voisi rakentaa tarkkailumission vaatimusten ympärille, mutta Venäjän viranomaiset eivät olleet yhteistyökykyisiä, Junnila kertoo.

”Meidän näkökulmasta tarve oli 80 pitkäaikaistarkkailijalle ja 420 lyhytaikaistarkkailijalle, jotta voisimme saada vaalien toimittamisesta autoritatiivisen ja läpinäkyvän tilannekuvan. Sitä ei haluttu ja siitä sitten tehtiin asianmukaiset johtopäätökset.”

Duuman vaaleissa ei ollut todellista kilpailuasetelmaa ja sen toteuttamiseen liittyi valtavia ongelmia, Junnila summaa. Venäjä on Junnilan mukaan painostanut Applen ja Googlen luopumaan opposition sovelluksista ja muuttanut vaihtoehtoiset mediat "ulkomaisiksi agenteiksi", mikä käytännössä johtaa niiden toiminnan lakkauttamiseen.

”Käytännössä vaalit eivät olleet todelliset, sillä käytännön vaihtoehtoja ei ole olemassa. Opposition ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset on viety ja äänestäjien hämäämiseksi on asetettu samannimisiä ja näköisiä ehdokkaita ja äänestäjiä on myös painostettu. Jopa äänestämisen toteuttamiseen liittyä laajoja ongelmia esimerkiksi sähköisen äänestämisen suhteen.”

”Tämä on täyttä roskaa”

Junnilan mukaan Venäjä yrittää nakertaa vaalitarkkailun uskottavuutta kutsumalla maahan Kremlin hyväksymiä ja puolueellisia henkilöitä, joilla ei ole minkäänlaisia edellytyksiä arvioida vaalien toimittamista.

”He ovat hyödyllisiä idiootteja Kremlille, jotka antavat kieli pitkällä meheviä lausuntoja valtiollisiin medioihin vaalien demokraattisuudesta. Tämä on täyttä roskaa, sillä heillä ei ole edellytyksiä varsinaiseen tarkkailuun vaan tarkoituksena on kosiskella aateveljiä Venäjän kustantamilla matkoilla”, Junnila jyrähtää.

Seuraavaksi Suomen valtuuskunta osallistuu Uzbekistanin vaaleihin lokakuussa.