Koronatartuntojen määrä on kasvanut Suomessa, ja viranomaiset pohtivat uusien rajoituskeinojen tarvetta. Viro ilmoitti viime viikolla, että se ottaa huomenna perjantaina käyttöön ravintoloille alkoholin myyntikiellon klo 24 eteenpäin.

Suomessa ravintoloitsijat pelkäävät uusia koronarajoituksia. Yhteensä 17 ravintolaa pyörittävän Night People Groupin toimitusjohtaja Antti Rautio arvioi, että Viron kaltainen rajoitusmalli olisi tuhoisa Suomen yökerhoille.

”Yökerhoille myyntiajassa on todella tarkkaa jokainen minuutti. Viron kaltainen kello 24 alkava myyntikielto olisi sellainen, että yritykset kuolevat. Tarvitsemme tietyn tuntimäärän myyntiaikaa”, hän arvioi.

”Yökerhoala selviäisi, jos se raja olisi kello yksi yöllä. Kello kaksi yöllä alkava myyntikielto tarkoittaisi taas, että toiminta voisi olla kannattavaa, jos saisimme asiakkaat tulemaan aikaisemmin meille poikkeusoloissa.”

Myös Matkailu- ja ravintolan etujärjestö MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi arvioi, että Viron kaltainen ravintoloiden alkoholimyynnin rajoittaminen puoleenyöhön ajaisi yökerhotoimijat entistä pahempaan taloudelliseen ahdinkoon. Toimijat tekevät tuloksensa viikonloppuöisin kello 23-05. Hänen mukaansa myös työntekijöiden saaminen lyhyiksi öiksi olisi vaikeaa.

Yksityiset juhlat rasittavat ravintolatoimijoita

Lapin mukaan yöravintolayrityksiä korpeaa tällä hetkellä paljon se, että ihmiset järjestävät yksityisbileitä, joissa korona voi levitä ilman minkäänlaisia valvontatoimia, mutta julkisessa keskustelussa syyttävä sormi osoittaa herkästi yökerhoihin.

Hän kyseenalaistaa, olisivatko hygienia- ja valvontaohjeita noudattavat toimijat nyt oikea rajoituskohde koronakamppailussa.

”Bileet järjestetään missä tahansa ja siellä ei ole mitään sääntelyä. Halutaanko Suomen yöelämä oikeasti viedä tähän suuntaan?” Lappi sanoo.

”Juhliminen on siirtynyt epävirallisiin kokoontumisiin, vuokratiloihin ja yksityiskohteihin ja muualle. Nuoret vuokraavat tiloja ja kutsuvat sinne toisia nuoria sosiaalisessa mediassa, mitään vastuullista järjestäjää näissä tapahtumissa ei ole, ei korona- eikä alkoholilainsäädäntöä.”

Helppo ala rajoittaa?

Maran Lappi nostaa esiin sen, että ravintoloihin on yhdistetty suhteellisen vähän koronatartuntoja. Asiakaskäyntejä on ollut vähintään satoja tuhansia, ja tartuntaketjuja on lähtenyt liikkeelle siihen nähden vähän.

”Totta kai altistumisia on ollut, mutta sehän kertoo siitä, että omavalvonta toimii juuri niin kuin pitääkin: Jos on ollut altistumisia, mutta tartuntoja ei ole tullut.”

Rautio kertoo, että hänen yhtiönsä 500 työntekijänä joukossa on epidemia-aikana todettu kolme koronatartuntaa. Hän miettii, onko yökerhoihin kohdistuvien rajoitusten suosion nousulle koronakriisissä myös poliittisia syitä.

”Tulee mieleen, että se on vähän sellainen helppo ala lyödä. Yökerhojen asiakkaat ovat 70 prosenttisesti 20-30-vuotiaita. He eivät ole yleensä puolueiden jäseniä, joten heihin kohdistuvat päätökset ovat ehkä puolueille helpompia.”

LUE MYÖS: