Ison-Britannian entinen pääministeri Gordon Brown vaatii kirjeessään G20-maita lähettämään kiireesti ylimääräiset koronarokotteet köyhimpiin maihin.

Brown organisoi kirjeen taakse yli 160 johtajaa eri puolilta maailmaa sekä muita merkittäviä kansainvälisiä toimijoita, Guardian-lehti kertoo.

Kirje on osoitettu Italian pääministeri Mario Draghille , joka isännöi G20-maiden kokousta Roomassa tulevana viikonloppuna.

WHO:n globaalin terveysrahoituksen lähettiläänä toimivan Brownin mukaan noin 100 miljoona rokoteannosta vanhenee jouluun mennessä. Uhkana on, että niitä ei käytetä ollenkaan.

Brownin mukaan vain kaksi prosenttia matalantulotason maiden asukkaista on saanut koronarokotteen. Tilanne on vaikea erityisesti Afrikassa, jossa vain 10 prosenttia terveydenhuollon työntekijöistä on rokotettu.

Brown varoittaa, että koronapandemia vaatii vielä viisi miljoonaa uutta kuolinuhria, mikäli rokotteita ei jaeta köyhimmille maille.

THL:n Hanna Novynek nosti aiemmin heinäkuussa esiin huolen köyhimpien maiden rokotekattavuudesta. Hän kommentoi Mediuutisille tuolloin, että Suomen kolmatta rokotuskierrosta tärkeämpää on ”saada maailman väestölle edes ensimmäinen koronarokoteannos käsivarteen”.

